الأمير تشارلز يغفو خلال حفل استقلال باربادوس (فيديو)

التقطت الكاميرا ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الإثنين، وهو يغفو خلال حفل بمناسبة الانتقال التاريخي لجزيرة باربادوس إلى جمهورية، وخروجها من دائرة التاج البريطاني.

وشوهد أمير ويلز البالغ من العمر 73 عامًا، وهو يغلق عينيه بينما تحرك رأسه ببطء إلى الأمام، قبل أن يجلس بسرعة عندما بدأت الكاميرات تومض أمامه.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البرطانية: ”كان الأمير تشارلز بلا شك يشعر بآثار رحلة طويلة بين لندن وباربادوس وفرق التوقيت بأربع ساعات، إذ بدأ الحفل في الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي أو 3.30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة“.

وانضم إليه في حفل التنصيب الرئاسي، لاعب الكريكيت السابق غارفيلد سوبرز والرئيسة الجديدة ساندرا ماسون والمغنية ريهانا.

رئيسة الجمهورية الوليدة

أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية «ساندرا ميسن» اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، خلال الحفل، وأُنزل علم الملكة الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني.

وكانت باربادوس نظمت انتخاباتها الرئاسية الأولى في أكتوبر، بعد 13 شهرا من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.

العبودية المروعة

وفي كلمة على هامش الحفل، اعترف تشارلز بـ“فظاعة العبودية المروعة“ في باربادوس، واصفا إياها بأنها ”تلطخ تاريخنا إلى الأبد“.

واعتبر تشارلز الفترة التي كانت فيها المملكة المتحدة واحدة من اللاعبين الرئيسيين في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بأنها ”أحلك أيام ماضينا“.

واستدرك: ”لكن بالنظر إلى المستقبل فان إنشاء هذه الجمهورية يوفر بداية جديدة“.

وبحسب الصحيفة، ”سيكون الأمير تشارلز رئيسًا للعديد من الدول في منطقة البحر الكاريبي عندما يصبح ملكًا، وسيتردد صدى كلماته في جميع أنحاء المنطقة“.

وانقطعت علاقات باربادوس مع النظام الملكي البريطاني التي تعود إلى قرون، عندما أدت أول رئيس للبلاد، ساندرا ماسون، اليمين الدستورية لتحل محل الملكة كرئيسة للدولة خلال حفل في الهواء الطلق في العاصمة بريدجتاون.

رسالة الملكة

وفي رسالة إلى رئيس وشعب بربادوس، قالت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا: ”أحر تمنياتي لكم بالسعادة والسلام والازدهار في المستقبل“.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون/ إن المملكة المتحدة وباربادوس سيظلان ”أصدقاء وحلفاء ثابتين“ من خلال ”شراكة بنيت لتستمر“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمير تشارلز شاهد ”اللحظة الرمزية“ بخروج باربادوس من التاج البريطاني، ورفع العلم الرئاسي مكانه في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقال تشارلز للضيوف، بمن فيهم رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي والمغنية ريهانا، إن ”إنشاء هذه الجمهورية يقدم بداية جديدة، ويمثل أيضًا نقطة في سلسلة متصلة، وعلامة فارقة على الطريق الطويل الذي بنيتموه“.