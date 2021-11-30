غدير السبتي ترد على منتقدي شخصيتها في مسلسل "جنية"

ردت الفنانة الكويتية غدير السبتي على الانتقادات التي طالتها من قبل متابعيها، على أداء شخصية ”الأم سيدرا“ في مسلسل ”جنية“، الذي يعرض حاليا على منصة ”شاهد“.

وأوضحت السبتي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أن هناك من انتقد صوتها وشخصيتها التي تؤديها في مسلسل ”الجنية“، مؤكدة أن ”هذا الأمر طبيعي، نظرا لأنها تعمدت تغيير صوتها ليلائم شخصية العمل، ما يجعله غير مألوف بالنسبة للمشاهد، إلا أنه يعتاده مع الوقت“، وفق تعبيرها.

واستنكرت الفنانة الكويتية انتقاد أحد متابعيها لها، والذي علق بأنها ”لم تتمكن من تأدية الشخصية بشكل صحيح“، مشددة على أن ”اختلاف طريقة الأداء والصوت لدى الشخصية التي لعبتها، جاء لكون الشخصية تعيش في عالمين متناقضين، نظرا لكونها ليست متزنة نفسيا“.

وأضافت أنها ”لم تألف نفسها كذلك أثناء متابعتها لشخصيتها في العمل، إلا أن صديقة نصحتها بالنظر لشخصيتها في المسلسل من منظور خارج شخصها وكمشاهد بحت، الأمر الذي جعلها ترى نفسها من زاوية جديدة“.

وشددت غدير السبتي على أن قصة المسلسل تحتاج إلى تركيز لفهم أبعاد شخصيتها.

وأشادت الفنانة الكويتية بمجموعة قنوات ”أم بي سي“ وصناع العمل، معتبرة أن ”فكرته جديدة على ساحة الدراما الخليجية، وخارجة عن المألوف والمعتاد“.

وأكدت أن الكاتب علي الدوحان تعامل باحترافية عالية مع شخصيات عمله، حيث قدم كل شخصية بطريقة مبتكرة وفريدة وجديدة ومختلفة عن الأخرى، موجهة شكرها له.

ومسلسل ”الجنية“ من نمط دراما التشويق والرعب الممتزج بالكوميديا، والذي يعرض حاليا عبر منصة ”شاهد VIP“، وهو من بطولة غدير السبتي وليالي دهراب، وفاطمة الحوسني، وآخرين.

ويرصد العمل حياة شابة في مقتبل العمر، أطلق عليها أهلها تسمية ”جنيّة“، وتكتشف سريعا أن لديها قوى خارقة ليست لدى الجميع.

وسبق أن كشفت الفنانة غدير السبتي جانبا من شخصيتها في العمل ”أقدم شخصية سيدة متسلطة، هي سيدرا، إنسانة تلعب بالسحر، فما الذي تتوقعه منها؟“، مردفة ”هي تعامل أولادها وكأنهم أحجار شطرنج، تتحكم بهم كيفما تشاء، وهي المحرك الرئيس لأفعالهم“.

وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى منه في الأسابيع الماضية، وتصدر كذلك قائمة أكثر الأعمال مشاهدة.