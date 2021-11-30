"الكيت كات".. فيلم حاربته الرقابة وأصبح رمزا للسينما المصرية

رغم مرور أكثر من 30 عاما على إنتاج الفيلم المصري ”الكيت كات“، الذي حقق نجاحا منقطع النظير منذ أن تم عرضه في الـ9 من سبتمبر 1991، إلا أنه لا يزال يحظى بنسبة مشاهدة عالية لغاية الآن.

وأقامت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43، أمس الإثنين، حلقة نقاشية حول فيلم ”الكيت كات“، الذي يعد واحدا من أهم كلاسيكيات السينما المصرية، حضرها مخرج الفيلم داوود عبدالسيد، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، والموسيقار راجح داوود الذي وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، بالإضافة للفنان أحمد كمال الذي شارك في بطولته.

بمناسبة مرور 30 سنة على صدور فيلم "الكيت كات" اقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حلقة نقاشية حول الفيلم وحضر الحلقة كل من المخرج داوود عبد السيد، والموسيقار راجح داوود، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنان أحمد كمال وادار النقاش الناقد محمود عبد الشكور pic.twitter.com/aaOppwlSq7 — Cairo International Film Festival (@CairoFilms) November 29, 2021

رواية ”مالك الحزين“ لـ إبراهيم أصلان

وفيلم ”الكيت كات“ مأخوذ عن رواية ”مالك الحزين“ للروائي المصري إبراهيم أصلان، ليقرر المخرج داوود عبدالسيد صياغتها في فيلم سينمائي بعد أن قرأها أكثر من مرة، إذ قال في تصريحات صحفية ”شعرت أن الرواية اختارتني لكي أحوّلها إلى فيلم سينمائي، ليصبح علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية“.

وصمم عبد السيد، على تحويل رواية ”مالك الحزين“ إلى فيلم من تأليفه وإخراجه، وبالفعل كتب سيناريو يحمل اسم ”عرايا وسط الزحام“، ليخوض بالسيناريو حربا ضارية ضد الرقابة على المصنفات الفنية، التي رفضت بدورها إجازة الفيلم بهذا الاسم، كما اعترضت على العديد من المشاهد داخل الفيلم، وطالبت عبدالسيد بتغييرها، لكنه رفض، وفي النهاية بعد العديد من المحاولات، اضطر لتغيير اسم الفيلم إلى ”الكيت كات“، نظرا لأن أحداثه تدور داخل حي شعبي بمصر يحمل الاسم ذاته.

ولم تنته أزمات ”الكيت كات“ عند هذا الحد، بل ظل داوود عبدالسيد يبحث عن منتج لهذا العمل لما يزيد على 5 سنوات تقريبا، فالمخرجون رفضوا إنتاج هذا العمل بحجة أنه يقدم طاقة سلبية للجمهور في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري العديد من الأزمات، كما أن بعض المنتجين الذين وافقوا على الفكرة، اعترضوا على رأي المخرج بأن يتم بناء ديكور حارة شعبية تتناسب مع الفيلم؛ لأن الحارات المجهزة بمدينة الإنتاج الإعلامي ليست مناسبة للأحداث، رغم التكلفة المادية العالية لبناء ديكور جديد.

وبعد مجهود من المخرج المصري داوود عبدالسيد، وافق المنتج المصري حسن القلا على إنتاج الفيلم بالمواصفات التي وضعها.

واختار عبدالسيد مهندس الديكور المصري أنسي أبو سيف لبناء الديكور، إذ قال أنسي أبو سيف في حوار تلفزيوني سابق ”ظللت لمدة 6 سنوات أذهب إلى حي الكيت كات بمحافظة الجيزة برفقة داوود عبدالسيد لمعاينة الحارة التي لها شكلها الخاص، وعاداتها المختلفة، وجلسنا على المقاهي وتحدثنا مع أهلها، حتى حفظنا أسلوبهم وطريقة حياتهم“.

ورغم أن ”الكيت كات“ مأخوذ عن رواية أدبية، إلا أن داوود عبدالسيد اختار بعض الشخصيات المميزة فقط في الرواية وتجاهل الباقين، وجعل شخصية ”الشيخ حسني“ التي جسدها الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، هي محور الأحداث، وهو شيخ كفيف، أصيب بالعمى حينما كان طفلا عندما رأى سيدة جميلة (يروي الشيخ حسني التفاصيل في المشهد الأول في الفيلم).

الشيخ حسني

ويمثل ”الشيخ حسني“ صورة مصغرة لأبناء الحارة الشعبية التي يعيش فيها، فهو إنسان فقير، ولدية ولد فاقد الأمل في كل شيء، فهو لا يجد عملا ليعول به نفسه ووالده الكفيف.

ويهرب ”الشيخ حسني“ كل ليلة إلى مكان منعزل يتعاطى فيه مخدر الحشيش، ليُخرج في الدخان الذي ينفثه همومه اليومية، ويغضب عندما يعامله أي شخص على أنه أعمى، فهو مدرس موسيقى سابق، ولديه بصيرة وإصرار علي تحدي فقدان البصر، فيرفض عجزه متيقنا بأنه يرى أفضل من المبصرين، ويسير دون عصا ويستخدم كل حواسه، حتى أطراف أصابعه، ليتحسس بها الطريق ويشتم البشر، ويهوى ركوب الدراجة البخارية رغم فقدان بصره.

وعلى الرغم من كل هذه المعاناة، إلا أن ”الشيخ حسني“ شخصية فكاهية، وكل كلمة كان يقولها تضحِك مَن حوله، لهذا السبب يظن الجميع _حتى الآن_ أن ”الكيت كات“ هو فيلم كوميدي، وهو ما نفاه داوود عبدالسيد مرارا، بأن كل شخصيات الفيلم هي شخصيات تراجيدية تحاول أن تخرج همومها من خلال الضحك.

واحتل فيلم ”الكيت كات“ المركز الـ 24 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد عام 1996، كما حصل الفيلم على الجائزة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان دمشق السينمائي الدولي عام 1991، وحصل الفنان محمود عبدالعزيز على جائزة أفضل ممثل، ونال محسن أحمد جائزة أفضل مدير تصوير.

يذكر أن فيلم ”الكيت كات“ من بطولة: محمود عبدالعزيز، وأمينة رزق، وشريف منير، وعايدة رياض، ونجاح الموجي، ومحمد جبريل، وعلي حسنين، وأحمد كمال (…) وغيرهم.