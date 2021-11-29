خلاف فني يهدد مصير أغنية مسلسل الندم الشهيرة "قلبي علينا"

يهدد خلاف جديد طفا على السطح، بين كاتب قصيدة (قلبي علينا) من جهة، وملحن ومؤدية شارة مسلسل الندم“، من جهة أخرى، مصير الأغنية الشهيرة التي شاهدها واستمع لها الملايين، إذ قد لا يتم السماح بغنائها على المسرح مجدداً.

وأعلن الكاتب والشاعر السوري عدنان العودة، أنه لم يعد يسمح لملحن قصيدته ”قلبي علينا“، إياد الريماوي، ولا مغنيتها كارمن توكمه جي، غناءها مجدداً على المسرح كما اعتادا أن يفعلا في حفلاتهما المشتركة منذ سنوات، حيث تعد تلك الأغنية المطلب الرئيس للجمهور.

وهدد العودة باللجوء إلى القضاء في حال لم يلتزم الملحن الريماوي والفنانة توكمه جي، وكلاهما من الأسماء المعروفة في عالم الموسيقى والغناء، بالمنع الذي قال إنه يستند لعدم وجود تنازل عن حقه في القصيدة.

وبدا أن الموقف الجديد للعودة، يرتبط بخلاف مع الريماوي وتوكمه جي، حيث قال عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: ”الأصدقاء الحلوين، إياد الريماوي وكارمن توكمه جي، بعد كم النكران من كليكما، وبحقوقي كمؤلف، ذلك أنني لم أوقع تنازلا لأحد منكما، أمنعكما من اليوم فصاعداً، من غناء قصائدي: قلبي علينا وبياعة الزنبق، في أي حفل، وبيننا القضاء“.

ومضى العودة قائلًا: ”عشتوا عليهن وطلعتوا فلوس لسنوات، ولم يصلني فرنك واحد منكما، ليست هذه قضيتي، كم الوقاحة منكما صار كبيرا كثيرا، أغنياتي لا تغنى معكما بحفلاتكما المأجورة إلا بإذني“.



ولم يعلق الريماوي على موقف العودة الجديد من القصيدة، لكن الفنانة توكمه جي، نشرت عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، مقطع فيديو لأحدث أداء لها للأغنية نفسها خلال مشاركتها في برنامج ”صدى الملاعب“ في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، مكتفيةً بذكر اسم الريماوي في تعليقها على الفيديو.

ومن غير المعروف إن كان الخلاف الجديد بين الفنانين الثلاثة الذين يتواجدون في الإمارات حالياً، سينتهي بتسوية أو حل يبقي الأغنية متاحة للجمهور عبر المسرح.

وظهرت ”قلبي علينا“ كشارة للمسلسل أول مرة عام 2016، قبل أن تصبح أغنية مستقلة بذاتها يشاهدها الملايين عبر مختلف المنصات، وقد تجاوز عددهم الـ28 مليون مشاهد على قناة الريماوي في يوتيوب فقط، بجانب ملايين المشاهدات في قنوات ومنصات أخرى.

يُشار إلى أن ”بياعة الزنبق“، هي أغنية مستقلة من تأليف العودة، وألحان الريماوي، وأدائه برفقة الفنانة بسمة جبر، ويشمل الأغنية أيضاً منع الغناء على المسرح الذي أعلن عنه العودة، ولا يُعرف مدى التزام باقي الأطراف به حتى الآن.