الإعلامي المصري خالد عليش وزوجته في العزل المنزلي احترازا من "أوميكرون"

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، تأكيد إصابة الإعلامي خالد عليش الذي عاد برفقة زوجته الإعلامية الرياضية ميريهان عمرو، من دولة جنوب أفريقيا بمتحور فيروس كورونا ”أوميكرون“، وكان ”عليش“ يقضي إجازة شهر العسل مع زوجته خارج البلاد.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، اليوم الإثنين: ”إن الطائرة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، كان على متنها 11 راكبا مصريا، مؤكدا أن نتائج تحاليل جميع الركاب كانت سلبية.

وأضاف المصدر أنه وفقا لأحدث الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، فإن ركاب الطائرة سيخضعون للعزل في المنزل لمدة أسبوعين، على أن يتم عمل تحليل PCR بعد قضاء 7 أيام في العزل.

يأتي ذلك بعد ما تردد عن وصول أحد الركاب القادمين من جنوب أفريقيا للقاهرة مصابا بمتحور فيروس كورونا الجديد“ أوميكرون“، إلا أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد عدم صحة وصول أي مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا ”أوميكرون“ إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والتي كان بين ركابها الإعلامي خالد عليش وزوجته.

تطعيم الأطفال

في الإطار، وافقت مصر أمس الأحد، على تطعيم الأطفال من عمر 12 – 15 عاما بلقاح ”فايزر“؛ لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع تخوفات انتشار المتحور الجديد ”أوميكرون“.

كما أعلنت الحكومة المصرية بدء التفاوض مع شركات تصنيع اللقاحات العالمية لإنتاجها في مصر لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير.

في الإطار، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة الماضية، رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بناء على التطورات الأخيرة بشأن تحور فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”إن الإجراءات تضمنت رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة، وذلك بناء على البيانات الأولية الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد“.

وأوضح البيان أن اللجان العلمية والخبراء والباحثين في الوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، يعكفون حاليا على دراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.