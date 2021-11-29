بسمة وهبة تغادر العناية المركزة.. وتعلق: "أزمة وعدت"

أكد مصدر مقرب من الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أنه تم إخراجها من العناية المركزة، عقب تعرضها لأزمة صحية مؤخرا، أثناء تقديمها حلقة من برنامجها ”90 دقيقة“ الذي يبث على قناة المحور المصرية.

وقال أحد معدي برنامجها، إن ”الحالة الصحية لبسمة وهبة تحسنت خلال الساعات الماضية، ولم يتم عمل قسطرة القلب التي كان من المقرر عملها، الأحد، بعد أن رأى الفريق المعالج تحسن حالتها“.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”أحد الأطباء أكد أنها أصيبت بذبحة صدرية، ولكن تم إنقاذها بسبب نقلها إلى المستشفى سريعا“، مشيرا إلى أن ”سرعة نقلها إلى المستشفى أنقذتها من موت محقق“.

وأشار إلى أنه ”من المتوقع أن تغادر بسمة وهبة المستشفى، خلال الأيام القادمة، حيث خرجت من العناية المركزة، اليوم، ويضعها الطبيب تحت الملاحظة للاطمئنان على حالتها الصحية وخوفا من أن تحدث أي انتكاسة“.

وفي أول تعليق لها، منذ تعرضها للأزمة الصحية، كتبت بسمة عبر حسابها في ”إنستغرام“: الحمد لله.. أزمة وعدت.. ربنا بيبتلينا.. ومن رحمته بينجينا“.

ونقلت الإعلامية بسمة وهبة، يوم الأربعاء الماضي، إلى المستشفى بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تقديمها حلقة من برنامجها ”90 دقيقة“، الذي يعرض على قناة المحور المصرية.

وتحدثت الإعلامية بسمة وهبة في بداية حلقة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تغيب عن وعيها، عن قرار نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وأيدت بسمة القرار بشدة، إلا أنها عارضت هاني شاكر بسبب تصريحاته عن مغني الراب ”ويجز“، وأنه يحبه ولن يمنعه من الغناء، معتبرة أن ”مطربي الراب أخطر من مطربي المهرجانات“.

وأضافت الإعلامية المصرية: ”أنا معجبة بلون المهرجانات، لكن مع وجود كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران، التي لفتت نظرنا لأغاني المهرجانات، لكن أنا ضد الأغاني الخارجة“.

وحذرت بسمة وهبة النقيب هاني شاكر من ”مطربي الراب“، قائلة: ”بلاش تعلن حبك لهذا النوع من الغناء، لأنك قدوة والناس ستمشي خلفك“.

وتابعت الإعلامية المصرية: ”بعض أغاني الراب لا تقل إسفافا عن بعض أغاني المهرجانات التي نرفضها، وأتمنى أن تفصل بين الأهواء الشخصية وحبك للراب، وبين منصبك لأن منصبك يمس جيلا بحاله“.