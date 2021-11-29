بعد أيام من وفاة زهير رمضان.. "الفنانين السوريين" تعتزم إعادة أعضاء مفصولين

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن عزمها إعادة فنانين مفصولين، ممن لم تتجاوز مدة فصلهم العامين.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، والذي اتخذ إجراءات سابقة بفصل العديد من الفنانين، بعضهم فُصِل على خلفية آرائه السياسية.

وأوضحت النقابة في بيان لها، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الأحد، أنه ”يجوز لمن فقد عضويته طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، في موعد أقصاه عامان من تاريخ فقدان العضوية، لذا على الراغبين ممن فقدوا عضويتهم، التقدم بطلبات لإعادة قيدهم قبل تاريخ الـ31 من ديسمبر 2021“.

ولن يشمل القرار الجديد، العديد من الفنانين ممن فصِلوا عام 2015، في قرار أثار حينذاك جدلا واسعا.

وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت ،في ذلك العام، قرارا بفصل ما يقرب من 200 فنان سوري، بدعوى عدم تسديدهم الرسوم المالية المترتبة عليهم.

وأثار القرار، الذي ضم في قائمته أسماء فنانين معارضين للحكومة السورية، وكذلك فنانون آخرون مؤيدون، جدلا واسعا في البلاد، وانتقادات طالت زهير رمضان.

وكان مصدر في نقابة الفنانين السوريين نفى، تزامنا مع قرار الفصل آنذاك، أن القرار صادر عن رئيس النقابة زهير رمضان، مؤكدا أن فصل ما يقرب من 200 فنان، كان قرار النقابة، نافيا أن يكون القرار اتخذ لأسباب سياسية، مؤكدا أن عدم دفع الرسوم والاشتراكات للنقابة يؤدي للفصل بحسب النظام الداخلي للنقابة.

وقال المصدر في تصريحات سابقة ”لا يمكن للنقيب أن يصدر قرارات فردية، فالإجماع أو التصويت على الأكثرية حيال أي شأن له كل الدور في صدور أي قرار“.

وانتخِب الفنان الراحل زهير رمضان في منصب نقيب نقابة الفنانين في عام 2014، وأعيد انتخابه في عام 2020، وأصبح عضوا في مجلس الشعب في عام 2016.

وتوفى زهير رمضان، في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن عمر يناهز 62 عاما.

وشارك في تشييع جنازته عدد من الفنانين، منهم سلاف فواخرجي، ونادين خوري، وغادة بشور التي شاركته في مسلسل ”ضيعة ضايعة“ بدور زوجته، وأحمد رافع، وشكران مرتجى، إضافة إلى الفنان وائل رمضان.