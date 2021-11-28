ما حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب؟

كشف مصدر قريب من الفنان حسام حبيب حقيقة انفصال الأخير عن زوجته الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أيام من تداول أخبار غير واضحة بهذا الشأن.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه ”لا صحة لما يجري تداوله بهذا الشأن“، مؤكدًا أن ”حسام حبيب وشيرين يعيشان حياتهما بشكل طبيعي دون أي مشكلات“، وفق تعبيره.

وعن عدم نفي الشائعة من قبل شيرين أو حسام، قال المصدر، ”لم يعد مطلوبا من حسام أو شيرين التفرغ للرد على مثل هذه الشائعات بين الحين والآخر“.

وأعرب المصدر عن ”الاستياء الشديد لخروج تصريحات عن انفصالهما بين الحين والآخر، دون مراعاة للأمور الشخصية وأسرة حسام وشيرين“.

ويأتي نفي المصدر القريب من حسام حبيب، بعد إعلان الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، انفصال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن وزوجها الفنان حسام حبيب، وأنهما تطلقا.

وذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أول أمس، ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة، الطلاق وقع اليوم“.

ونشر موقع ”الجرس“، الذي تملكه الأحمدية، تغريدة عبر ”تويتر“، جاء فيها أن ”شيرين طلقت حسام حبيب“، في إشارة إلى أن العصمة كانت بيدها.

وكانت الأحمدية، قد فجّرت أزمة كبيرة، في وقت سابق؛ بسبب تسريبات نشرتها لوالد الفنان المصري حسام حبيب يتحدث فيها مع إحدى الصحفيات اللبنانيات عن علاقة حسام حبيب بزوجته شيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى تكون أجمل وأصغر سنا، ثم خرجت شيرين لترد في تسجيل صوتي على تلك التسريبات.

وتزوج حسام حبيب وشيرين في شهر نيسان/إبريل عام 2018، بعد سنوات من الصداقة والزمالة بينهما في مجال العمل الفني، بحضور بعض الأصدقاء المقربين فقط.

وأكدت شيرين في تصريحات سابقة، أنها كانت تعاني من أزمة صحية ونفسية كبيرة، ووقف حسام بجانبها وساندها بقوة حتى تزوجا.

وقبل ذلك، تزوجت شيرين من الموزع الموسيقي مدحت خميس، ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى عام 2007، وأنجبت منه طفلتيها مريم وهناء، وانفصلت عنه عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.