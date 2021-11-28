مصر.. القضاء يرفض دعوى منع محمد رمضان من التمثيل

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة المهنة.

واختصم المحامي المصري طارق محمود محمود، في دعواه المقامة رقم ”29369“ لسنة 74 قضائية، كلا من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان، واتهم فيها الأخير بـ“تمثيل أدوار ساعدت على انتشار البلطجة وأعمال العنف والتحريض عليهما“.

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وقال طارق محمود، في الدعوى، إن ”نقابة الممثلين كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال“.

وأضاف أن ”الأعمال التي قدمها بالتحديد محمد رمضان، خاصة خلال طريقة حمله السلاح وارتكاب أعمال البلطجة في أعماله الفنية أدت لانحراف فكر الشباب المصري، خاصة بعدما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لشباب يقلدونه“، مشيرا إلى أن أعمال محمد رمضان ”افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري“، وفق قوله.

واعتبر أن هذه الأعمال ”تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري“، بحسب ادعائه الذي رفضته المحكمة.

وكانت المحكمة الاقتصادية، أيدت قبل أسبوعين، حكما صادرا بحق محمد رمضان، يقضي بتغريمه 6 ملايين جنيه مصري.

ورفضت محكمة النقض طلب الفنان محمد رمضان، بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أزمة كبينة الطائرة“.

وبهذا الرفض، يصبح قرار المحكمة الاقتصادية المصرية حكما نهائيا واجب النفاذ بعد رفض محكمة النقض طلب الفنان رمضان، وتأييد إلزامه بتعويض الطيار بعد أن تسبب في إلحاق الضرر به إثر سماح الطيار للفنان الشاب بدخول كابينة الطيار.

والأسبوع الماضي، قررت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف الفنان محمد رمضان عن الغناء، بسبب ظهوره غير اللائق بالحفلات التي يقدمها، بحسب ما ذكرته النقابة.

وأعلن شاكر تحويل الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، ووقفه عن الغناء لحين التحقيق معه، وذلك لظهوره عاريا في الحفلات التي يقدمها.