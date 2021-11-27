"المهن السينمائية" تتضامن مع المخرج والمصور محسن أحمد بعدما تجاهله مهرجان القاهرة

أثار المخرج محسن أحمد، حالة من الجدل بين الوسط الفني المصري، بعدما تجاهلت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلق أمس الجمعة، دعوته لحضور فعاليات افتتاح الدورة الـ43 للمهرجان.

وأعرب محسن أحمد في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن حزنه لتجاهله قائلا: ”أتى زمن يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور.. أشك انني على قيد الحياة“.

على إثر ذلك، أصدرت نقابة المهن السينمائية في مصر بيانا يوم السبت تعتذر فيه للفنان محسن أحمد مؤكدةً تقديرها الكامل لقيمته الفنية.

ووجهت النقابة في البيان رسالة للمخرج ومدير التصوير محسن أحمد قائلة: ”إبداعات وعطاءات مهنية وفنية وإنسانية.. تتلمذ على يدك الكثير.. شاركت في أعمال متميزة كان إسهامك سبباً في تميزها وحصولها على الجوائز“.

واعتبرت نقابة السينمائيين، أن ”قيمة المخرج والفنان محسن أحمد لا تقاس بحضور مهرجان فني وظروفه، مضيفة: ”محسن أحمد أيقونة سينمائية“.

وتفاعل محسن أحمد مع بيان النقابة، إذ نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ معلقاً: ”هكذا تفاعل مع ما كتبت السيد نقيب السينمائيين.. له كل الشكر والتقدير والاحترام“.

وتأسست نقابئة المهن السينمائية في نوفمبر عام 1943، وهي تختص بالعاملين في صناعة السينما من إخراج وتصوير ومونتاج وغيرها من حقول الصناعة السينمائية، ونقيبها المخرج المصري مسعد فودة.

والمخرج محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصوراً في فيلم ”صديقي الوفي“ عام 1984، وشارك بعدها في الكثير من الأفلام المصرية بلع عددها نحو 30 فيلماً سينمائياً ما بين مصور ومدير للتصوير.

ومن أبرز الأفلام الذي شارك بها كمدير للتصوير: ”زوجة رجل مهم“ بطولة أحمد زكي وميرفت أمين، عام 1988، و“المطارد“ عام 1985 بطولة نور الشريف وسهير رمزي، ”شبكة الموت“ عام 1990 بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي، ”الكيت كات“ عام 1991 بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وفيلم ”زهايمر“ عام 2010 بطولة عادل إمام.

كما أخرج فيلم ”السيد أبو العربي وصل“ عام 2005 بطولة الفنان المصري هاني رمزي، كأول أفلامه الروائية الطويلة الذي يخرجها، كما أخرج فيلم ”الرجل الغامض بسلامته“ عام 2010، أيضا للفنان هاني رمزي، إضافة إلى إخراجه الفيديو كليب للعديد من الأغاني.

وفي عام 2014 أصيب بجلطة دماغية في دار الأوبرا المصرية في العاصمة المصرية القاهرة، نقل على إثرها إلى المستشفى وسافر في رحلة علاج لأمريكا ثم تعافى بعدها.

وانطلق حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، ويشارك في الدورة الـ43، 111 فيلما من 63 دولة في المسابقات المختلفة.