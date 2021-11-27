أنباء عن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، إن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، تطلقا.

وذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على ”تويتر“: ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم“.

كما نشر موقع ”الجرس“ الذي تملكه الأحمدية تغريدة عبر ”تويتر“، جاء فيها أن ”شيرين طلقت حسام حبيب“، في إشارة إلى أن العصمة كانت بيدها.

كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة الطلاق وقع اليوم — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) November 26, 2021

ولم يصدر عن الفنانين حسام وشيرين تأكيدات بوقوع الطلاق.

وكانت الأحمدية، فجّرت أزمة كبيرة، في وقت سابق؛ بسبب تسريبات نشرتها لوالد الفنان المصري حسام حبيب يتحدث فيها مع إحدى الصحفيات اللبنانيات عن علاقة حسام حبيب بزوجته شيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى تكون أجمل وأصغر سنا، ثم خرجت شيرين لترد في تسجيل صوتي على التسريبات.

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك فقط، بل خرج والد الفنان حسام حبيب، وتحدث عن الأزمة التي كان السبب فيها عبر حسابه على إنستغرام، ووصف نفسه بأنه ”عجوز خرف بحكم السن“، معربا عن اعتذاره لابنه وللفنانة شيرين، وطالبها بإعادة حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.

وبعد ذلك، تقبل الفنان حسام حبيب اعتذار والده له، قائلا عبر ”إنستغرام“: ”وأنا ما أقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا“.

وفي الظهور الإعلامي الأول له، علق الفنان حسام حبيب بالقول: ”الحمد لله عندي ثقة في مراتي وعلاقتها بيا دي مش بتاعة أي حد، وفي حد عاوز يهد شيرين، هم أشخاص كانوا بيشتغلوا معاها في الوسط وحصل مشاكل وأصبح الناس دي مش موجودة، واكتشفت أن التفاصيل البسيطة اللي بتخرج برة البيت هي دي بقى المصيبة الكبيرة، والموضوع بقى أكبر من حسام وشيرين“.

وتابع حبيب: ”يوم انتشار التسجيل شيرين صحتني من النوم بتقولي الحق والدك، بقولها ماله توفى ولا إيه، قالت لا في تسريب ليه، والبنت اللي كلمت والدك بعتتلي قبل النشر على الفيس والوتس آب وسمعتني جزءا أوحش من اللي اتذاع، وقالت إن لسه عندي فيديوهات كتير منزلتهاش“.

وأضاف: ”محدش يقدر يستفزني، والبنت دي هددتني لو مدفعتش ليها 2 مليون جنيه هتذيع التسريب، قولت ليها تعالي خدي 2 مليون جنيه ونزليه“.

وفي المكالمة ذاتها، قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب لكن بصوت مخنوق غلب عليه البكاء: ”بحاول أمشي جوه الحيط، وقت ما طلع موضوع الاتهامات الغريبة كنت في أمريكا كان عندي مشكلة، والحمد لله، وليا 27 سنة تعبت فيهم جدا بتأذى نفسيا عشان أنا شخص حساس، وهناك ناس كتير جدا وقفت جنبي“.