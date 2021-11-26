تكريم نيللي وكريم عبدالعزيز في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاح دورته الـ 43، مساء الجمعة، الفنانة نيللي، والفنان كريم عبدالعزيز.

وسلّمت الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، لصديقها الفنان كريم عبدالعزيز، قبل إلقائه كلمة بهذه المناسبة.

وقال كريم عبد العزيز: ”أوجه الشكر لعائلتي، ووالدي المخرج محمد عبدالعزيز، ووالدتي، وزوجتي، وسعيد جدًا على هذا التكريم من بلدي مصر، وبجائزة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وسعيد إن منى زكي هي من قدمت الجائزة“.

وتابع: ”أناس كثيرون كان لهم الفضل فيما وصلت إليه، منهم الكاتب الكبير وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة“.

كما قدم الفنان المصري سمير صبري، جائزة الهرم الذهبي التي تمنح عن مشوار العمر للفنانة الاستعراضية نيللي.

وأشار صبري إلى أن ”نيللي بدأت حياتها الفنية منذ الطفولة، واشتركت مع عمالقة الفن في الوطن العربي، أمثال فاتن حمامة، وزهرة العلا، وغيرهما“، مؤكدًا أن ”نيللي فنانة لن تتكرر، ولم تستطع فنانة استعراضية أخرى تعويضها“.

وصعدت نيللي على خشبة المسرح، وتسلمت التكريم من زميلها سمير صبري، وقالت في كلمتها: ”سعيدة، وأتشرف أنني أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأنا لم أعتزل الفن، لكنني قررت الابتعاد بكل إرادتي، ويعرض عليَّ العديد من الأعمال ولكنني أرفضها“.

وأضافت نيللي أن ”السبب بموهبتي هو الفنانة المعجزة فيروز، ووالدي كان يدعمنا دائمًا ويعطينا دروسًا في الباليه والكلاكيت وغير ذلك، وعملت مع موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، ومع الفنانة الكبيرة صباح، وهي شخصية جميلة جدًا“.

وبعد ذلك، غنت نيللي مع الفنان سمير صبري أغنية ”مبروك للعروسة“ التي قدماها معًا قبل 40 عامًا، ونالت إشادات الحضور.

وانطلق الجمعة، حفل افتتاح الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا في العاصمة المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وعدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي منهم: جمال سليمان، وحسين ومصطفى فهمي، وإلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي، وظافر العابدين، ودرة، وصبا مبارك، وإنجي المقدم، وغيرهم.

وقدّم الفنان المصري خالد الصاوي، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا ألزمته المنزل منذ أكثر من شهر، فاصلًا كوميديًا، بمشاركة الفنان علي ربيع، نال إشادات الحضور.