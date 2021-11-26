تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة

كشف أحد معدي برنامج ”90 دقيقة“ مستجدات الحالة الصحية للإعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال اليومين الماضيين.

ونقلت الإعلامية بسمة وهبة، يوم الأربعاء الماضي، إلى المستشفى بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تقديمها حلقة من برنامجها ”90 دقيقة“، الذي يعرض على قناة ”المحور“ المصرية، جعلها تخرج بفاصل، وبعدها لم تستطع استكمال الحلقة، واعتذرت إدارة القناة بدورها عن استكمال بث الحلقة؛ نظرا لتعرض وهبة لوعكة صحية.

وقال معد ”90 دقيقة“، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ”نتيجة الفحوصات التي أجرتها الإعلامية وهبة الآن غير مبشرة، حيث يوجد اضطراب في نبضات القلب، ولم تظهر الفحوصات إن كانت تحتاج إلى إجراء جراحة في القلب أم لا“.

وأضاف أن ”الفريق المعالج لها رفض إخراجها من العناية المركزة، وأعطاها بعض العلاج استعدادا لإجراء قسطرة في القلب، للتأكد إن كانت تحتاج إلى جراحة في القلب أم أنها ستكتفي بالدواء“ .

وتحدثت الإعلامية بسمة وهبة في بداية حلقة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تغيب عن وعيها، عن قرار نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأيدت القرار بشدة، إلا أنها عارضت هاني شاكر بسبب تصريحاته عن مغني الراب ”ويجز“، وأنه يحبه ولن يمنعه من الغناء، معتبرة أن ”مطربي الراب أخطر من مطربي المهرجانات“.

وأضافت: ”أنا معجبة بلون المهرجانات، لكن مع وجود كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران، التي لفتت نظرنا لأغاني المهرجانات، لكن أنا ضد الأغاني الخارجة“.

وحذرت بسمة وهبة النقيب هاني شاكر من ”مطربي الراب“، قائلة: ”بلاش تعلن حبك لهذا النوع من الغناء، لأنك قدوة والناس ستمشي خلفك“.

وتابعت: ”بعض أغاني الراب لا تقل إسفافا عن بعض أغاني المهرجانات التي نرفضها، وأتمنى أن تفصل بين الأهواء الشخصية وحبك للراب، وبين منصبك لأن منصبك يمس جيلا بحاله“.

وكانت الإعلامية وهبة قد أعربت عن حزنها الشديد، مؤخرًا؛ لوفاة صديقتها الإعلامية أسماء مصطفى، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، حيث كانت تجمع بينهما صداقة قوية، وخاضتا معا رحلة العلاج مع مرض السرطان، حتى تعافت وهبه منه.