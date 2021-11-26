ماجد الكدواني: نحن نعيش زمن "المنصات" ولا أحد ينتظر مواعيد التلفزة

قال الفنان المصري ماجد الكدواني إن الزمن الحالي هو زمن المنصات الرقمية، فالجمهور، في ظل التكنولوجيا الرقمية، لم يعد لديه الشغف للجلوس أمام التلفاز وانتظار المسلسلات.

ويخوض الفنان المصري ماجد الكدواني أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل ”موضوع عائلي“، الذي يتكون من 10 حلقات وبدأ عرضه على منصة ”شاهد vip“.

وقال الكدواني في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: كنت مرعوبا من خوض البطولة المطلقة، خاصة وأن الجمهور اعتاد مني على الأدوار الثانوية، وكانت سببا في النجاح الذي وصلت إليه، وحينما عرض علي دور البطولة في ”موضوع عائلي“ ترددت كثيرا، ولكن وافقت بعدما قرأت السيناريو، فالمسلسل جذبني بسبب أنه يقدم رسائل توعية تهم الأسرة المصرية“.

وأوضح الكدواني أن المخرج أحمد الجندي هو من عرض عليه فكرة المسلسل، وهو من خلق لدي الحماس للموافقة، فالعلاقة بيننا وثيقة، وهو أخ وصديق أثق به، وقررت خوض التجربة“.

وعن دوره في المسلسل أوضح الكدواني أنه يجسد شخصية رجل في بداية الخمسينات يعمل شيفا بأحد المطاعم الشهيرة، ويرفض تحمل المسؤولية، ويحب الانطلاق والحرية، ويتعامل في حياته بعفوية، ويرفض تغيير نمط حياته رغم ما بها من سلبيات، إلى أن يكتشف شيئا يقلب حياته رأسا على عقب، وهو اكتشاف أن له أبناء من زوجته المتوفاة، ما يجعله يغير نمط حياته من أجلهم.

وعن عرض المسلسل على منصة شاهد، أشار الكدواني: هذا الزمن هو زمن المنصات، فالجمهور الجديد لم يعد لديه الشغف للجلوس أمام التلفاز وانتظار المسلسلات، الآن يستطيع كل شخص المشاهدة وهو في المواصلات، وهو على السرير، وفي أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

”موضوع عائلي“ فكرة وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من بينهم عبدالرحمن أبوزهرة، وبيومي فؤاد، وعلاء مرسي، وشيرين رضا.

وعن أعماله القادمة أشار الكدواني الى أنه يستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم ”وقفة رجالة“ مع الفنانين بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف الدسوقي، لكنه لم يتحدد حتى الآن موعد التصوير.

كما ينتظر الكدواني عرض فيلمه الجديد ”برا المنهج“ ويشاركه البطولة كل من روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

ويجسد الكدواني في الفيلم شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبي بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

ومن المقرر أن يقام العرض العالمي الأول لفيلم ”برا المنهج“ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي سيعقد في الفترة من 6 – 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي الذي سيقام بمدينة جدة التاريخية.