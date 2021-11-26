مصر.. بدء تصوير الجزء الثالث من الدراما العائلية "أبو العروسة"

بدأت، أخيرا، عمليات تصوير الجزء الثالث من مسلسل ”أبو العروسة“ في موقع المنزل الذي تدور أغلب أحداث المسلسل داخله، حيث احتفل فريق العمل ببدء التصوير، كما احتفلوا بعيد ميلاد الفنانة سوسن بدر، بطلة العمل.

وقال الفنان سيد رجب إن الجزء الثالث من مسلسل ”أبو العروسة“ مختلف بعض الشيء عن الأجزاء السابقة، وهو يرصد الأحداث التي مرت بها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن ضمنها جائحة فيروس كورونا التي عانى منها العالم كله وليس مصر فقط.

وأضاف سيد رجب في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن مسلسل أبو العروسة يناقش القضايا التي تهم البيت المصري، مشيرا إلى أنه يجب الإكثار من هذه الأعمال، لأنها تقدم رسائل توجيه للمجتمع حول الطرق الصحيحة لبناء الأسرة المتماسكة“.

وعن أعماله القادمة قال رجب إنه يشارك في العديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة من بينها فيلم ”عمهم“، و“العيل“، كما يستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم ”وقفة رجالة“.

من جانبها، قالت الفنانة سوسن بدر إنها أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسلسل ”أبو العروسة“، مضيفة: ”لدي العديد من الذكريات في كواليسه ومع أبطاله، خاصة الفنان سيد رجب، فهو زميلي وصديقي والعمل معه ممتع للغاية، وهو فنان جاد جدا في العمل، ويساعد الفنانين الشباب الذين يعملون معه، والأطفال الذين يشاركون في العمل يحبونه كثيرا“.

وتابعت في حديث لـ“إرم نيوز“: ”قصة الحب التي تجمع بيني وبين الشخصية التي يجسدها سيد رجب في المسلسل تدرس للأزواج الجدد، فبرغم كل الظروف التي مرا بها، إلا أنهم ما زالا يحترمان ويحبان بعضهما“.

وعن تفاصيل المسلسل قالت بدر: ”أؤكد لكم أنكم ستستمتعون بعمل جيد، يقدم وجبة فنية دسمة، ومناسب لجميع الأعمار، فكل أب وأم يمكن أن يستفيدوا كثيرا إذا شاهدوه، كما أن الأطفال سيتعلمون منه كيفية التعامل مع الآباء والأمهات“.

وقال الفنان أحمد صيام: ”الجزء الثالث من ”أبو العروسة“ لا يسير على نفس النهج الذي سار عليه الجزآن الماضيان، فهذا الجزء يتحدث عن التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، كما نناقش أثر جائحة كورونا على المصريين، والطرق التي سلكها المصريون للاحتراز منها“.

وتابع في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”أهم ما يميز مسلسل ”أبو العروسة“ كعمل فني أنه يصلح لجميع الأعمار، فالمسلسل يقدم فنا راقيا، خاليا من أي إيحاءات أو عري أو ما يمكن أن يخدش حياء الأسرة المصرية“.

وأكد منتج المسلسل إبراهيم حمودة أن الجزء الثالث من المسلسل لم يكن في الحسبان، ولم يكن يتخيل أن يستمر المسلسل للجزء الثالث، موضحا أن فكرة إنتاج جزء ثالث من المسلسل أخذت وقتا كثيرا في التفكير، حيث إن الجزأين الماضيين كانا قد استنزفا الفكرة، ولم يعد هناك ما يقال.

وتابع حمودة في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”اضطررنا إلى أن نغير القصة التي جسدت في الجزأين الماضيين، واستحداث قصة جديدة، ولكن لها علاقة بالقصة الماضية، وتقدم نفس النصائح والرسائل الإيجابية التي تم تقديمها في الجزأين السابقين“.

وحول إنتاج جزء رابع من المسلسل أوضح حمودة أنه من الممكن أن يكون هناك جزء رابع، لكنه لا يفكر في هذا الآن، وكل تفكيره منصب بأن ينال هذا الجزء النجاح الذي حققه المسلسل في الجزء الأول والثاني.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل ”أبو العروسة“ قد حققا نجاحًا جيدا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية.

وشارك في بطولة مسلسل ”أبو العروسة“ كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع.