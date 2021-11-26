رهف القحطاني تهدي والدها سيارة "شاص 2022"

قالت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، إنها أهدت والدها سيارة من شركة ”تويوتا“، عبارة عن ”شاص“، مؤكدة أنها موديل 2022.

ووثقت القحطاني عبر فيديو بثته في حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“، إهداءها ”الشاص“ لوالدها.

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وأكدت له أنه ”يستحق“ الهدية“، في الوقت الذي استعرضت فيه السيارة التي كانت قد وصلت في لحظتها، دون أن تكشف عن هوية والدها.

وعبر والدها عن امتنانه للقحطاني، إذ قال لها إنها ”تساوي الرجال“ بالنسبة له، معلقا: ”لا هنتي، أحسبك رجال ما حسبج بنت والله“.

وقدمت المشهورة السعودية لوالدها مفتاح المركبة، رافضة أن تركب بها قبله.

ولاحقا، أظهرت لحظة قيام والدها بركوب المركبة، حيث ركبت إلى جانبه، وقدمت له أوراقها الثبوتية، قبل أن تظهر في ختام الفيديو وهي تقبل يده.

ونشرت صورة تعبر فيها عن محبتها لوالدها بأبيات شعر أرفقتها، جاء فيها: ”إن ما هديتك (شاص) من هو له أهدي، والحمل خله ارتكي له وأشيله، وهمومك إن زادت ترى الحل عندي، (رهف) ترى بنتك تشل الثقيلة“.

وعرفت رهف القحطاني الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عبارة ”وذ نكهة“، التي راجت لها، وجعلت لها اسما بين المشاهير.

وأثارت الجدل مؤخرا، عقب خروجها بشكل مفاجئ لتتهم فيه مشهورة مواقع التواصل أميرة الناصر بالكذب بشأن إنجابها بنتا، مشككة بذلك، ومتسببة لاحقا بسجن ”الناصر“.

وبدأت أزمة أميرة الناصر، عقب إعلانها عن ابنة أسمتها على اسم ”رهف القحطاني“ تيمنًا بها، لتزورها الأخيرة في المستشفى وتهنئها.

لاحقًا، وثقت ”الناصر“ زيارة عدد من شهيرات مواقع التواصل لها، لتهنئتها، قبل أن تخرج رهف على حسابها في ”سناب شات“ وتتهم أميرة الناصر بالكذب، وأن الابنة التي ادعت إنجابها، ليست ابنتها، لتنهال لاحقًا على المشهورة أميرة، اتهامات وانتقادات من مشهورات في مواقع التواصل، منهن من هنأنها سابقًا.

وترددت أنباء عن سجن ”الناصر“، عقب خروج ابنها ”ماجد“ وتأكيده ذلك عبر حسابه في ”سناب شات“.

ووجه ماجد كلامه لرهف القحطاني، معلقا على سجن والدته، بالقول: ارتحتي يا وذ نكهة، ارتحتي، أمي الحين بالسجن بسبتك، كله من ورا راسك، الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخرة، انا ودي افهم وش استفدتي، حرمتي كثير، عندها خمس أطفال حرمتيهم منها كله بسبتك، انتي وش استفدتي الحين“.

ولم تعلق رهف القحطاني، مطلقا، بعد ذلك على الأزمة التي اشتعلت على خلفية اتهامها للناصر بالكذب، كما لم تعلق مطلقا على ما تردد عن سجنها.