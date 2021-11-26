أمل الأنصاري تستدعي الشرطة لـ"مجهول" تردد على منزلها

أكدت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري وجود شخص ”مجهول“ يتردد على منزلها باستمرار ويسأل عنها.

وروت ”الأنصاري“ الواقعة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“.

وقالت إن مجهولا يتردد منذ يومين على منزلها، ويطالب أهلها باستدعائها له: ”فيه شخص يجي إله يومين يطق بيتنا يقول طلعولي أمل“.

وتابعت في حديثها أن أهلها قاموا بتوثيق تصرفات المجهول، وتردده على المنزل منذ مدة، لافتة إلى أن عاملتها أبلغتها أنه يتردد منذ مدة طويلة.

وعلقت أمل الأنصاري أنها ”لم تكن تعلم بتردد المجهول وتصرفاته إلا قبل يومين فقط“.

وعلقت في الفيديو أنها ”دخلت الكراج بسيارتها، وأثناء ذلك فوجئت بالمجهول المعني يخرج لها من غرفة السائق، ووقوفه أمام نافذة سيارتها؛ الأمر الذي تسبب بصدمتها“.

ولاحقا، ظهرت الفاشينيستا السعودية وانعكاس أضواء سيارة شرطة على مقربة منها، مضيفة أنها ”استدعت الشرطة للشخص المعني“.

وعلقت أمل لإحدى متابعيها، معبرة عن استغرابها من تصرف المجهول، مؤكدة أنه ”رغم استدعائها الشرطة له، ظل واقفا في مكانه دون حراك حتى حضورها“.

ولم تدل الفاشينيستا ”الأنصاري“ بالمزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها، وفيما إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ومعرفة سبب تردده.

وأثارت أمل الأنصاري في الآونة الأخيرة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اتهام يعقوب بوشهري لها ولشقيقاتها بأنها كانت سببا بأزمته وانفصاله عن فاطمة الأنصاري.

ولم تعلق الفاشينيستا مطلقا على الاتهامات، واكتفت بالرد عليها، بتوثيق قيامها بإهداء شقيقتها فاطمة سيارة فارهة، عقب أنباء الانفصال.

وإثر ذلك، اشتعلت الأزمة مجددا بينها وبين بدور البراهيم، التي سخرت من تصرفها وألمحت بطريقة غير مباشرة على هديتها، بالتشكيك بشرائها السيارة، معلقة أن ”كثيرا من المشاهير اتبعوا موضة مؤخرا باستئجار سيارة ولإيحاء أنها ملكية خاصة، ثم تقديمها كهدية“.

وردت ”الأنصاري“ على ”البراهيم“ عبر حسابها في ”سناب شات“، دون ذكر اسمها صراحة كذلك، بوصفها أنها ”بلا مشاعر ولا كرامة“، مؤكدة أن ”البحث عن الشهرة أمر سهل، خاصة إذا تعرّضت للآخرين“، لافتة إلى أن ”هناك من يتاجر بمشاعر الناس، بحثا عن الجدل في مواقع التواصل“.