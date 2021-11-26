نقل الإعلامية المصرية بسمة وهبة للعناية المركزة بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية

نُقلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الخميس، إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر غربي العاصمة المصرية القاهرة، وذلك إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة أثناء تقديمها حلقة الأربعاء من برنامجها ”90 دقيقة“ الذي يعرض على قناة المحور المصرية.

ونقلت بسمة وهبة، الأربعاء، إلى المستشفى بعد أن أصيبت بهبوط حاد بالدورة الدموية، جعلها تخرج بفاصل من برنامجها 90 دقيقة، وبعدها لم تستطع استكمال الحلقة، واعتذرت إدارة القناة بدورها عن استكمال الحلقة نظرا لمرض بسمة وهبة.

وقال أحد معدي البرنامج في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه ”تم نقل بسمة وهبة إلى العناية المركزة، يوم الخميس، وذلك لتدهور حالتها الصحية، حيث يشتبه الطبيب المعالج في إصابتها بذبحة صدرية“.

وأشار إلى أنه ”تم إجراء العديد من الفحوصات لقلبها، وستظهر غدا نتيجة الفحوصات، للتأكد من أنها أصيبت بالفعل بذبحة صدرية أم لا“، موضحا أن زوجها النائب البرلماني علاء عابد، يرافقها في المستشفى منذ يوم الأربعاء.

وتحدثت الإعلامية بسمة وهبة في بداية حلقة الأربعاء قبل أن تغيب عن وعيها، عن قرار نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأيدت القرار بشدة، إلا أنها عارضت شاكر بسبب تصريحاته عن مغني الراب ”ويجز“ وأنه يحبه ولن يمنعه عن الغناء، معتبرة أن ”مطربي الراب أخطر من مطربي المهرجانات“.

وأضافت: ”أنا معجبة بلون المهرجانات، لكن مع وجود كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران التي لفتت نظرنا للون المهرجانات، لكن أنا ضد الأغاني الخارجة“.

وحذرت وهبة هاني شاكر من ”مطربي الراب“، قائلة: ”بلاش تعلن حبك لهذا النوع من الغناء، لأنك قدوة والناس ستمشي خلفك“.

وتابعت: ”بعض أغاني الراب لا تقل إسفافا عن بعض أغاني المهرجانات التي نرفضها، وأتمنى أن تفصل (هاني شاكر) بين الأهواء الشخصية وحبك للراب وبين منصبك لأن منصبك يمس جيلا بحاله“.

وكانت بسمة وهبة قد أعربت عن حزنها الشديد، مؤخرا، لوفاة صديقتها الإعلامية أسماء مصطفى، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.