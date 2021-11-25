قبل عرضه بأيام.. مؤلف فيلم "ريتسا" المصري يكشف التفاصيل

كشف السيناريست المصري معتز فتيحة مؤلف فيلم ”ريتسا“ تفاصيل الشخصيات داخل العمل.

وقال معتز فتيحة في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”الفيلم تدور أحداثه في زمنين مختلفين، وهما: أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، والفترة الحالية“.

وأوضح ”تتمحور الأحداث حول قصة حب في الماضي تُغير حياة جميع الأبطال“.

وأشار إلى أن ”سبب تسمية الفيلم بهذا الاسم هو شخصية ريتسا التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، والتي هي محور الأحداث“.

وكشف فتيحة عن تفاصيل أدوار الفنانين في الفيلم، بالقول إن ”الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تجسد شخصيتين مختلفتين بالفيلم، إذ تجسد شخصية ريتسا في فترة الخمسينيات، كما تجسد شخصية مانويلا في الوقت الحالي، فيما يجسد الفنان الشاب يوسف عثمان شخصية الفنان محمود حميدة في فترة الشباب“.

وأوضح السيناريست المصري أن ”الجمهور سيتفاجأ بشخصية الفنان أحمد الفيشاوي في الفيلم، إذ يجسد شخصية جديدة عليه، ويظهر خلالها دون ”التاتو“ الذي اشتهر به في الأعوام الأخيرة“.

وعن اعتماده في أفلامه على فنانين قديرين، أشار إلى أنه _دائما_ يرفض أن تتمحور الأحداث حول شخص واحد، ويفضل دائما البطولة الجماعية التي تعتمد على أكثر من نجم، مثل فيلم ”ريجاتا“ الذي أدى بطولته الفنانة إلهام شاهين، والفنان عمرو سعد، والفنان محمود حميدة، وغيرهم.

وطرحت شركة ”جذور“ البرومو الرسمى والنهائي لفيلم ”ريتسا“، استعدادا لطرحه في دور السينما في الـ15 من ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وشهد البرومو العديد من قصص الحب التي تتضمنها أحداث الفيلم، بالإضافة إلى الكشف عن ”ريتسا“ التي يحمل الفيلم اسمها، إذ يتناول العمل علاقات عاطفية يتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض.

كما يحكي الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص.

وفي البرومو، يوجد العديد من الجمل الرومانسية المعبرة عن خط الفيلم منها ”كل قصة حب عالم وحده“، و“فيه قصص حب لازم تتحكى“.

جدير ذكره أن فيلم ”ريتسا“ من بطولة كلّ من الفنانين محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومريم الخشت، وكارولين عزمي، مع عدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.