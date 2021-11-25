زوجة الفنان المصري محمد الشرنوبي تنفي تعرضه لحادث سير

نفت زوجة الفنان المصري محمد الشرنوبي ما تناقلته حسابات إخبارية محلية، اليوم الخميس، عن تعرض زوجها لحادث سير ونقله إلى المستشفى.

وبحسب موقع ”صدى البلد“ المحلي، قالت راندا رياض في تصريح لها: ”الخبر غير صحيح، والصور المتداولة من تصوير عمل فني، والشرنوبي بخير“.

وشارك محمد الشرنوبي في فيلم ”فرق خبرة“، الذي بدأ عرضه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وشاركه البطولة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي وهدى المفتي وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى، إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

وأما على صعيد الدراما، كان آخر عمل للفنان محمد الشرنوبي مسلسل ”كل ما نفترق“ الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركته البطولة الفنانة ريهام حجاج، وأحمد فهمي، ورانيا يوسف.

وكانت انطلاقته بالدراما في سن صغيرة، في عام 2008، من خلال مسلسل ”وكالة عطية“، وكذلك مسلسل ”في يد أمينة“، أما ظهوره السينمائي الأول فكان في عام 2009 من خلال فيلم ”السفاح“، وإلى جانب التمثيل امتهن الفنان المصري الغناء.

وقدم أول بطولة مطلقة في فيلم ”H I V“، حيث تطرق العمل لمناقشة مرضى الإيدز والحالة النفسية التي تنتاب المريض فور علمه بإصابته بهذا المرض الخطير.

يذكر أن الشرنوبي شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: ”الممر، بنات ثانوي، كأنه امبارح، نصيبي وقسمتك ،أبو عمر المصري، ليه لا، لدينا أقوال أخرى، الجماعة، رمضان كريم، لا تطفئ الشمس، الماء والخضرة والوجه الحسن، أريد رجلا، أنا وبابا وماما، الداعية، بين السرايات، سرايا عابدين، العهد، أفراح القبة، في أيد أمينة، السفاح، وكالة عطية، وعائلة ميكي، إضافة إلى مسلسل قصة حب“.

وأثارت قضية انفصال الشرنوبي عن المنتجة سارة الطباخ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين، وتبادل رفع القضايا بينهما.