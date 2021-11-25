مشعل الخالدي يوثق اتصاله بأميرة الناصر

وثق مشعل الخالدي، زوج مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر، تواصلها معه عبر الهاتف، أثناء تواجده برفقة ابنهما الصغير ”مشهور“.

ونشر ”الخالدي“، الذي كان برفقة ابنه الصغير مشهور، عبر حسابه في موقع التواصل ”سناب شات“ لحظة اتصال أميرة الناصر به، حيث يُسمع في مقطع الفيديو صوت أميرة التي وجهت حديثها لابنها مشهور، في محاولة لمواساته فيما يبدو.

وأثارت قضية أميرة الناصر، التي سبق وأعلن ابنها ”ماجد“ عن سجنها، جدلًا واسعًا وسجالًا بين مشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية، وما إذا كان صدر حكم من قبل الجهات الأمنية، بحق ”الناصر“، إلا أنه سبق وخرجت المشهورة السعودية رهف القحطاني، لتشكك بنسب ابنة أميرة الناصر، التي أنجبتها مؤخرًا.

وهاجم مشعل الخالدي، عقب أنباء عن سجن أميرة الناصر، منتقدي زوجته من المشهورات، مؤكدًا أن ”الأم عزيزة“ في إشارة لفقدان ابنه الصغير ”مشهور“ والدته، دون أن يكشف صراحة أنها في السجن.

ووجه كلامه لمشهورة مواقع التواصل ”شمس الأسطورة“، مبينًا أنها ”أساءت لهم، رغم ضيافتهم لها مدة ثلاثة أيام في منزلهم“، كما انتقد المشهورة ”أثير الحلوة“ مبينًا إساءتها لهم، مشددًا على أنه ”لا ينكسر“، وواصفًا نفسه بـ“الجبل“.

وردت ”شمس الأسطورة“ آنذاك في حسابها في ”سناب شات“ على كلام مشعل، مستنكرة ما قاله عنها، مؤكدة أنها ”لم تأكل الطعام في منزلهم، بل كانت تشتريه على حسابها“، مضيفة أن ”ما حدث لهم بسبب استعراضهم حياتهم أمام الناس“.

بدورها، أكدت ”أثير الحلوة“ أن ”الله انتقم من أميرة ومشعل، وأصبحوا حديث الناس بسبب أذيتهم كثيرًا لهم“، موجهة كلامها لمشعل الخالدي: ”(..) ما في داعي تتبكبك، علمني ليش، دام سويت غلط وقهرت ناس كثير، ليش قاعد الحين تبكي، والله تبي تستعطف الجمهور، (..)“.

وعاودت المشهورة أثير، الاستفسار عن الابنة ”قحطانية“، في إشارة إلى اتهام رهف القحطاني لهم، بأن الابنة غير موجودة.

وتابعت حديثها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“: ”وين قحطانية وين مختفية، إنت وقاعد تبكي تذكر اسم مشهور بس ما ذكرت اسم قحطانية، ليه؟ لإنها تمثيلية“.

وبدأت أزمة أميرة الناصر، عقب إعلانها عن ابنة أسمتها على اسم ”رهف القحطاني“ تيمنًا بها، لتزورها الأخيرة في المستشفى وتهنئها.

ولاحقًا، وثقت ”الناصر“ زيارة عدد من شهيرات مواقع التواصل لها، لتهنئتها، قبل أن تخرج رهف القحطاني بشكل مفاجئ على حسابها في ”سناب شات“ وتتهم أميرة الناصر بالكذب، وأن الابنة التي ادعت إنجابها، ليست ابنتها، لتنهال لاحقًا على المشهورة أميرة، اتهامات وانتقادات من مشهورات في مواقع التواصل، منهن من هنأنها سابقًا.