الفنان المصري محمود عبد المغني يعود لأدوار الشر في "وش تالت"

يعود الفنان المصري محمود عبد المغني لأدوار الشر من جديد من خلال مسلسل ”وش تالت“، بعدما ابتعد عنها خلال السنوات الماضية.

قال عبد المغني في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنه يشارك في بطولة مسلسل ”وش تالت“ مع مجموعة مميزة من الفنانين المصريين، على رأسهم حنان مطاوع“، موضحا أنه ”مسلسل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية“.

وكشف عن شخصيته في المسلسل قائلا ”أجسد في المسلسل شخصية رجل يعمل في التهريب، ويقوم بتهريب أي شيء مقابل المال، ويتعرض لبطلة العمل حنان مطاوع ويحاول إيذاءها“.

وعن عودته لأدوار الشر مجددا قال عبد المغني ”أنا لا أنظر للدور على أنه شر أو خير، ففي النهاية أنا ممثل، وعليَّ أن أجسد كل الشخصات، ولكنني أوافق على الأدوار التي أقدمها من زاوية ما إذا كانت ستضيف لمشواري الفني أم لا، حتى وإن كنت قدمت أعمالا مشابهة لها من قبل، والحمد لله_ فأنا قدمت العديد من الأدوار المختلفة: الكوميدية والتراجيدية والآكشن والاجتماعية وغيرها“.

وتابع ”رغم أنني قدمت أدوار الشر من قبل، إلا أن دوري في (وش تالت) مختلف تماما عما قدمته من قبل، وأتوقع له نجاحا كبيرا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور“.

وأكد أن المسلسل سيعرض خارج الموسم الرمضاني، موضحا أنه في الوقت الحالي المسلسلات التي تعرض خارج الموسم الرمضاني تستحوذ على عدد مشاهدات أكثر من الأعمال التي تعرض في رمضان؛ لأن الموسم الرمضاني يعجُّ بالأعمال الدرامية، ولا يستطيع الجمهور مشاهدة كل الأعمال.

وعن عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية أوضح ”لا فرق بين المنصات الإلكترونية والتلفزيون في الفترة الحالية، فالجميع أصبح يمتلك هاتفا محمولا به إنترنت، بل إن شاشات التلفزيون تتصل بالإنترنت، وفي قادم الأيام ستستحوذ المنصات على العدد الأكبر من المشاهدين“.

جدير ذكره أن ”وش تالت“ مسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، ومحمود عبد المغني، وهالة فاخر، ونورهان، وعابد عناني، ومن إخراج معتز حسام.

ويُعرض حاليا للفنان محمود عبد المغني، مسلسل ”السيدة زينب“، الذي يشاركه في بطولته العديد من النجوم، منهم: دينا، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وأحمد وفيق، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث مسلسل ”السيدة زينب“، في إطار اجتماعي، حول حي زقاق المدق، ومنطقة السيدة زينب، ويتناول أبطال العمل قصصا كثيرة لأهالي تلك المنطقة.