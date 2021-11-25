مروة راتب من الكويت: "أنا أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة"

أعلنت الفاشينيستا والفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب عن وصولها إلى دولة الكويت، معتبرة نفسها ”الأجمل والأقوى“.

وعلقت ”راتب“ في فيديو بثته عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“ بطريقة استعراضية، مروجة لنفسها بشدة، حيث قالت: ”منو يايينا أكيد أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة مروة راتب جايتلنا الكويت“.

وتابعت في المقطع الذي بثته من أمام أبراج الكويت الشهيرة، عن ”فخرها“ بنفسها، كونها أقوى مشاهير مواقع التواصل، معلقة: ”أقوى انفلونسر وأقوى فاشينيستا (..) مسيكم بالخير أهل الكويت الطيبين من أبراج الكويت تحديدا أحلى مسا“.

وأرجعت الفاشينيستا السورية سفرها إلى الكويت للإعلان لمطعم يقدم وجبات ”برغر“، مؤكدة أن جودة المطعم تستحق السفر من دولة إلى دولة، وفق تعبيرها.

وكانت ”راتب“ قد هاجمت مؤخرا الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على خلفية تعليق للأخيرة على عملية تجميل الأرداف التي أجرتها ”راتب“ قبل وقت قصير.

ووصفت مروة راتب في مقطع فيديو نجيم، أنها صاحبة ”وجه مربع“، متابعة أن ”شكل نادين نجيم أقرب للرجال من النساء“، متسائلة إن كانت ”أخلاقها فلتر“.

وكانت نادين نسيب نجيم كتبت تعليقا على صورة تعود لمروة راتب بعد ظهورها بمنحنيات لافتة في منطقة الردفين، بعد عملية تجميل أجرتها، جاء فيه ”حاطة فلتر صح؟“، الأمر الذي دفع مروة راتب للرد.

وتعرضت مروة راتب لسخرية وانتقادات من قبل عدد كبير من المشاهير، بسبب مظهر جسدها، وفيما لم تكترث مروة راتب للكثير من التعليقات، إلا أنها شنت هجوما على الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، بعد أن شاركت الأخيرة بالحملة ضد مظهر مروة راتب، ونشرت صورة لها بعد أن قامت بحشو منطقة ردفيها لمحاكاة مظهر ”راتب“ بطريقة ساخرة، كما وضعت صورة في حسابها في ”سناب شات“ على شكل باب له منحنيات، في محاكاة لمظهر الفنانة السورية.

وقالت الفنانة السورية في معرض حديثها إنها التزمت الصمت حيال تعرضها للتنمر طوال الفترة الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الشكل اللافت لانحناء ردفيها عقب إجرائها عملية تجميل، إلا أن ”تنمر“ فينيسيا دفعها للخروج والرد، نظرا لأن الفاشنيستا الكويتية سبق أن هاجمت بنفسها ”المتنمرين“.