وفاة السيناريست المصري محمد نبوي

توفي فجر الخميس، السيناريست المصري محمد نبوي، الذي اشتهر بعدة أعمال فنية منها فيلم ”عوكل“ الذي قام ببطولته الفنان محمد سعد.

ونشر مسؤول حساب محمد نبوي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، منشورا جاء فيه: ”البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي“.

وأضاف أن ”صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري، ليدفن بعد ذلك في مقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر“.

ومحمد نبوي سيناريست وكاتب مصري بدأ حياته الفنية بتأليف فيلم ”عوكل“ عام 2004، وحقق نجاحا كبيرا.

ثم اشترك نبوي مع المؤلف وليد سيف والسيناريست سامح سر الختم، في بعض اﻷعمال، منها فيلم ”أسد وأربع قطط“ عام 2005، الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي، ومسرحية ”يا تصيب يا تخيب“ التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 2019 وهي بطولة أحمد آدم، وسمية الخشاب، وسامح حسين، وحجاج عبد العظيم، ومروة عبد المنعم، ومصطفى هريدي، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

كما شارك السيناريست الراحل في أعمال عديدة منها مسلسل ”عائلة زيزو“، وفيلم ”تتح“، ومسلسل ”فيفا أطاطا“، وفيلم ”سامي أوكسيد الكربون“، ومسلسل ”فيفا أطاطا“.

واشتهر نبوي بكتابة الأعمال الكوميدية حتى أصبح واحدا من أهم كتابها في مصر، ومن ضمن الأعمال الكوميدية التي كتبها: فيلم ”القرموطي على خط النار“ الذي قام ببطولته أحمد آدم.

وفي حوار صحفي له، قال نبوي عن هذا الفيلم: ”هو فكرة الفنان الكوميدي أحمد آدم.. جمعتنا جلسات عدة لكتابة مسلسل يتناول القرموطي فضلا عن شخصيات أخرى وأماكن وأحداث عدة، واستمرينا في الكتابة لفترة ولكن تأجل تصوير المسلسل، ففكرنا في صناعة فيلم عن الشخصية ذاتها، وشرعنا فعلا في الكتابة“.

وتابع: ”لم أواجه أي مشكلة في الفيلم، اهتممت أثناء الكتابة بصياغة نص مختلف يواكب الظروف الراهنة ويتميز عن الأعمال التي تناولت القرموطي سابقا“.