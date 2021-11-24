الإعلامية المصرية بسمة وهبه تفقد وعيها خلال تقديم برنامجها التلفزيوني

تعرضت الإعلامية بسمة وهبه لهبوط حاد في الدورة الدموية جعلها تغيب عن الوعي، أثناء عرض حلقة من برنامج ”90 دقيقة“ الذي تقدمه على شاشة قناة المحور المصرية.

وأنهت إدارة البرنامج حلقة الأربعاء، قبل الموعد المحدد، بسبب ما حدث مع بسمة وهبة، حيث نقلت إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

قال أحد معدي البرنامج في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن بسمة وهبة ”كانت تشعر بالإرهاق قبل عرض البرنامج، والمخرج طلب منها عدم إذاعة حلقة اليوم، لكنها أصرت على عرض الحلقة“.

وأضاف ”أنها خلال عرض فاصل إعلاني، شعرت بدوار، وسقطت مغشية عليها، وتم نقلها إلى المستشفى“.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لآخر جزء من الحلقة قبل الخروج إلى الفاصل الإعلاني الذي تعرض خلاله وهبة، للوعكة الصحية.

وتحدثت الإعلامية بسمة وهبه في بداية الحلقة، عن قرار نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأيدت القرار بشدة، إلا أنها عارضت شاكر بسبب تصريحاته عن مغني الراب ”ويجز“ وأنه يحبه ولن يمنعه عن الغناء، معتبرة أن ”مطربي الراب أخطر من مطربي المهرجانات“.

وأضافت: ”أنا معجبة بلون المهرجانات، لكن مع وجود كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران التي لفتت نظرنا للون المهرجانات، لكن أنا ضد الأغاني الخارجة“.

وحذرت وهبة، هاني شاكر، من هؤلاء ”مطربي الراب“، قائلة: ”بلاش تعلن حبك لهذا النوع من الغناء، لأنك قدوة والناس ستمشي خلفك“.

وتابعت: ”بعض أغاني الراب لا تقل إسفافا عن بعض أغاني المهرجانات التي نرفضها، وأتمنى أن تفصل (هاني شاكر) بين الأهواء الشخصية وحبك للراب وبين منصبك لأن منصبك يمس جيلا بحاله“.

وكانت بسمة وهبة قد أعربت عن حزنها الشديد، مؤخرا، بوفاة صديقتها الإعلامية أسماء مصطفى، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.