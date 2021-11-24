وفاة 5 مذيعات في مصر بأقل من 10 أيام.. آخرهن منيرة يوسف

توفيت مساء اليوم الأربعاء، الإعلامية المصرية ”منيرة يوسف“، المذيعة بشبكة الشباب والرياضة التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، بعد أزمة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، لتكون المذيعة المصرية الخامسة التي تتوفى في غضون 9 أيام فقط.

ونعت صفحة ”ماسبيرو الأصل“، المعنية بنشر أخبار الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الإعلامية الراحلة التي تحمل درجة ”كبيرة مذيعين“ بالإذاعة والتليفزيون المصري.

ونشرت الصفحة صورة الإذاعية الراحلة، مقدمة العزاء لأسرتها وزملائها بالإذاعة معلقة: ”وفاة الإذاعية منيرة يوسف.. تعازينا لأسرتها ولزملائها بقطاع الإذاعة وبإذاعة الشباب والرياضة“.

وكانت الإذاعية الراحلة منيرة يوسف تعرضت لوعكة صحية قبل أيام نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى المعلمين بالعاصمة المصرية القاهرة، ولم تمكث طويلا بالمستشفى حيث فارقت الحياة مساء اليوم.

وتحمل منيرة يوسف درجة الليسانس في آداب اللغة العبرية من جامعة القاهرة 1982، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية، وتحمل درجة ”كبير مذيعين“ بإذاعة الشباب والرياضة الرسمية في مصر.

وللمذيعة الراحلة ابنة وحيدة ”مريم سميح“ التي تعمل مذيعة ومراسلة لقناة النادي الأهلي المصري.

وهذه حالة الوفاة الخامسة التي تشهدها الساحة الإعلامية في مصر، خلال أقل من 10 أيام، بعدما سبقتها وفاة 4 من زميلاتها هن الإعلاميات مها حسني وشيرين دويك وأسماء مصطفى، وهدى شبانة.

وتوفيت في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، الإعلامية المصرية هدى شبانة، المذيعة بالتليفزيون المصري، التي تحمل درجة ”كبيرة مذيعين“ بالتليفزيون، ثم سبقتها بيوم فقط، بعدما لفظت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى أنفاسها الأخيرة، أول أمس الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان، الذي أصيبت به مطلع العام الجاري.

كما توفيت مساء يوم الأربعاء الماضي 18 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري الإعلامية في التلفزيون المصري، شيرين دويك، إثر أزمة صحية مفاجئة، وذلك عن عمر يناهز 46 عاما.

سبقتها بيومين فقط وتحديداً يوم الإثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زميلتها بالتلفزيون المصري الإعلامية مها حسني، إثر تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الأخيرة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.