إجراءات صارمة لنقابة الموسيقيين المصريين ضد مطربي المهرجانات ومحمد رمضان قيد التحقيق

واصلت نقابة المهن الموسيقية المصرية في اتخاذ إجراءات صارمة على مطربي المهرجانات، بعد قرارها أمس وقف الفنان محمد رمضان عن الغناء وتحويله للتحقيق، ذلك القرار الذي جاء بعد أيام من وقف 19 من مطربي المهرجانات.

قال الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين اليوم الأربعاء،في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، ”إن النقابة مستمرة في حملتها لتطهير الفن المصري من كل ما يسيء له، ولن يكون قرار وقف محمد رمضان الأخير، بل ستستمر النقابة في وقف كل من يغني خارج إطارها.

وأضاف عبد الباقي أن النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر عقدت اتفاقا مع خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، يقضي بمنع المطربين، غير المسجلين بنقابة الموسيقيين، من الغناء في الأعمال الفنية، سواء كانت المسلسلات أو الأفلام.

وأكد عبدالباقي أنه لا تراجع في قرار وقف هؤلاء، ونوه إلى أنه في حال لم يلتزم محمد رمضان بالآداب التي فرضتها عليه النقابة، لن يستطيع الصعود على المسرح في مصر مرة أخرى، فلا ينبغي أن يصعد على المسرح عاريا ويغني ”حسب تعبيره“.

وقررت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر، أمس الثلاثاء، وقف الفنان محمد رمضان عن الغناء، بسبب ظهوره غير اللائق في الحفلات التي يقدمها، حسب ما ذكرته النقابة.

وأعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين تحويل الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، ووقفه عن الغناء لحين التحقيق معه، وذلك لظهوره عاريا في الحفلات التي يقدمها، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم الثلاثاء في قصر ثقافة السينما في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر مؤخرا قرارًا بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، وقضى القرار إبلاغ كافة الفنادق، وأماكن إقامة الحفلات، بمنع استضافتهم لإحياء الحفلات وإلا ستتعرض للإجراءات القانونية.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: ”يُمنع كل من ليس عضوًا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل من مزاولة المهنة إلى حين تصحيح أوضاعه واجتياز الاختبارات“.

وأضافت: ”يشمل القرار كلًا من حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، ومصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، ومجدي شطة، وعمرو حاحا، وعنبة، وأبو ليلة، وحمو طيخة، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وشكل، ووزة مطرية، وفرقة الكعب العالي، وشواحة، وريشا كوستا وسمارة، وولاد سليم“.