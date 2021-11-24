دخول الفنان المصري محب كاسر للمستشفى بعد وعكة صحية

تعرض الفنان المصري محب كاسر لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة: ”نقابة الممثلين لم تكن تعلم بمرض الفنان الكبير محب كاسر، ولم تبلغنا أسرته بمرضه، وتفاجأنا بخبر مرضه بعدما نشر أحد المواقع الصحفية تصريحات من زوجته“.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين فور علمه بالخبر قام بالاتصال بأسرته، وأبلغهم بدعمه الكامل للزميل، وتمنياته بالشفاء له، وأبلغ زوجته ألّا تتردد في الاتصال به في أي وقت إن احتاجت أي شيء، وأنه سيواصل الاتصال والاطمئنان عليه“.

وكشفت نهال عنبر عن تفاصيل الحالة الصحية لمحب كاسر قائلة: “ يمر الفنان محب كاسر بوعكة صحية شديدة، حيث يعاني من ضعف بعضلة القلب، بالإضافة لبعض الأمراض الأخرى مثل اضطراب في الكبد والكلى وغيرها، وهو محجوز الآن بالمستشفى لحين تحسن حالته الصحية“.

ولد الفنان محب كاسر في 22 سبتمبر العام (1946) بمحافظة قنا، وبدأ مشواره الفني في منتصف الستينيات، بأدوار صغيرة وثانوية، حيث برع في أدوار البواب والحارس والغفير.

وشارك كاسر في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون وأيضًا الإذاعة، لكنه لم يحصل على الشهرة والنجومية مثله مثل الآلاف من أصحاب الأدوار الثانوية في السينما المصرية، حيث شارك في أعمال سينمائية منها ”يوم الحساب، شقة الطلبة، البحث عن فضيحة، الثأر، جواز في السر الفضيحة“.

وفي الإذاعة شارك في العديد من المسلسلات أبرزها: درس خصوصي جدًا، صقر السويس، بيت للحنان، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، النور، النافذة المغلقة، الغريب والليل، الخطة رقم 13، أغرب القضايا، ابن النيل وإجري إجري.

أما أعماله المسرحية فقد شارك في مسرحية الزوجة آخر من يعلم، والست هدى.

وشارك محب كاسر في العديد من الأعمال التليفزيونية منها: مهلا أيها العمر، الرحلة، ماشي يا دنيا ماشي، دموع في عيون وقحة، فيه حاجة غلط، رسول الإنسانية، النديم، الزوجة أول من يعلم، عائلة الأستاذ شلش، البريمو، الوعد الحق، الصمت، المال والبنون، أرابيسك، في بيتنا رجل، ليالي الحلمية، الزيني بركات.