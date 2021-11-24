طليقة شهاب جوهر تتوعد المسيئين لها بمواجهتهم "يوم القيامة"

نشرت ”زينب الموسوي“ طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر مقطع فيديو بثته على حسابها بموقع ”سناب شات، استنكرت خلاله الإساءات والاتهامات التي تعرضت من خلال التعليقات، مؤكدةً أنها لن تسامحهم يوم القيامة.

وقالت الموسوي: ”مارح سامحكم يوم القيامة وناطرنكم على الصراط، أنا أكلمكم على الغيبة والإنسان اللي يستغيب، تستغيبوني تتكلمون عني؟ أو أي أحد بمكانتي ما أسمح لكم، الناس للي عندي أحبهم، أبيهم ناس نظاف، أبي كل متابعيني وللي يحبوني، إذا صج إنتوا تحبوني (..) لا تستغيبون أحد ولا تذمون أحد ولا تحللون على كيفكم“.

وهاجمت الموسوي، المسيئين لها، بالقول: ”اللي ما يبوني ليش داشين سنابي وانستغرامي، ليش قاعدين تسبون وتظنون فيني ظن سوء، ليش قاعدين تتكلمون علي، مو محللتكم، مو محللتكم، ويوم القيامة إن شاء الله أشوفكم، مو محللتكم، يلا روحو“.

ولم تفصح زينب الموسوي عن سبب مهاجمتها المسيئين لها، في الوقت الذي ألمحت فيه في حديثها إلى أنها ”لن تسمح حتى باستغابة عدوها والإساءة إليه“، دون أن تحدد من تقصد.

وبرز اسم زينب الموسوي عقب انفصالها عن الفنان الكويتي شهاب جوهر، وزواجه من مواطنته الفنانة إلهام الفضالة، لتلاحق الموسوي والفضالة أقاويل وشائعات كثيرة.

وفاجأ انفصال إلهام الفضالة عن زوجها وانفصال شهاب جوهر عن زوجته، وإعلان زواجهما، وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزوج الثنائي جوهر والفضالة في يوليو/ تموز الماضي، لتتجه الأنظار إلى طليقته زينب الموسوي، التي أشيع لاحقا خبر هروبها، لتخرج وترد مستنكرة، نافية الشائعة بقوة، ومؤكدة أنها كانت خارج الكويت للترفيه عن نفسها.

وتفاعل العديد مع متابعي مواقع التواصل مع ”الموسوي“ بعد تداول معلومات بأن إلهام الفضالة كانت سببا في تطليق شهاب جوهر لها، بعد اشتراطها عليه تطليق زوجته مقابل الزواج منها.

وخرجت زينب الموسوي آنذاك، لترد على أخبار انفصالها، معلقة: ”شكراً شكراً، من كل قلبي، أولاً أنا أول مرة أطلع سناب وحبيت إني أشكركم خلال أقل من 48 ساعة نصف مليون متابع، شكرا من كل قلبي على كل دعوة لي وعلى كل شيء، اليوم انا طلعت ما في شيء الحمد لله انا ما طالعة أتكلم مو شخصيتي ولا أخلاقي“.

يذكر أن الانتقادات لاحقت الفنانة إلهام الفضالة عقب زواجها من شهاب جوهر، وإعلانها الانفصال عن زوجها الصحفي خليل التميمي بعد زواج دام نحو 18 عاما.