زواج المشهور السعودي عز بن فهد

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عز بن فهد، عقد قرانه في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وخرج المشهور عز بن فهد، عبر حساباته، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، ليعلن عقد قرانه، فيما بدا مبتهجا: ”اللهم لك الحمد والشكر والثناء الحسن، تم عقد قراني، الله يوفقنا يارب ويجمعنا بخير، وعقبال كل من تزوج، ما دري وش اقول لكن المشاعر الجياشة، وابتدت تحلا الحياة، الله يوفق يارب، ودعواتكم الصادقة“.

⠀ الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات 💍🤍 تم بحمد الله عقد قراني بمن أختارها الله شريكه لي عقبال كل من تمنى، ودعواتكم الصادقة لنا 🤍🤍 #عز_بن_فهد ⠀ pic.twitter.com/R40ZC5kpjo — عز بن فهد (@az_bin_fahad) November 23, 2021

وجاء إعلان المشهور السعودي بشكل مفاجئ، فيما لم يكشف مطلقا عن هوية زوجته، وفيما إذا كانت معروفة أم لا، في الوقت الذي تناقل فيه رواد مواقع التواصل معلومات بأن اسم زوجته ”نهى“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر عقد قران فهد بن عز، حيث علق عبدالله العابدين: ”#عز_بن_فهد تزوج و الناس كلها فرحت له و دعت له من صميم قلبها بأن ربي يوفقه ويكتب له الخير و البركة بكل خطواته، رغم أنه من مشاهير السوشيال ميديا! لذلك ثبت لنا بأن الناس ما تحسد المشهور لكن تعرف أنه مؤثر حاليًا بشكل كبير على فئات مختلفة من المجتمع، لذلك شعرت بأن عز خير من يمثلها“.

وهنأته ”عبير الحربي“: ”الله يبارك لهم ويتمم عليهم ويسعدهم والله الكل فرحان له وكأنه ابن لنا جميعاً والكل يدعي لهم بالتوفيق ويدعي ان زوجته تكون حبيبة بقدر امه هنيالها بالسمعة الطيبة وحب الناس لها ولبساطتها وطيبتها الله يفرحها فيه وفي كل اولادها ويجعلهم قرة عينها“.

وسبق أن راجت شائعات عن علاقة تجمع بين عز بن فهد، والممثلة الكويتية فرح الصراف، الأمر الذي جعل ”الصراف“ تخرج عن صمتها، لتنفي هذه الشائعات.

وأكدت الممثلة الكويتية أن ما يربطها بعز بن فهد، مجرد علاقة صداقة، وأنه تم تفسير تعليقاتها و“بن فهد“ على منشورات في حساباتهما في مواقع التواصل بطريقة خاطئة.

وقالت: ”من قمة الإزعاج والتطفل نشر الأخبار الكاذبة، غير صحيح ما يتم تداوله“.

ويتابع المشهور السعودي عز بن فهد عبر حسابه في ”انستغرام“ أكثر من 900 ألف متابع، بينما يتابعه عبر حسابه في ”سناب شات“ مليونان و180 ألف متابع.