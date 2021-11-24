صور من عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي

شهد عزاء الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، الذي أقيم ليل الثلاثاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، حضورا محدودا لنجوم الوسط الفني.

وخلال العزاء حرص نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، على استقبال المعزين بجانب أسرة الفنانة الراحلة، ابنتها نيفين الباقوري وزوجها الدكتور رضا طعيمة.

وفي الوقت الذي شهد غياب العديد من نجوم الفن، وخاصة من اشتركوا معها في العديد من الأعمال الفنية، كان لبعض الفنانين حضور لافت في العزاء كان أبرزهم للفنانة المعتزلة حلا شيحا التي كانت أول المعزين بصحبة زوجها الداعية والمنتج المصري معز مسعود.

وحضرت مجموعة من الفنانات رجاء حسين، وريهام عبد العفور، وبشرى، ورجاء حسين، ومنال سلامة، ونهال عنبر وريهام عبدالغفور، وجومانة مراد، وروجينا، ودنيا سمير غانم.

كما حضر الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية وخالد سليم، ومن الإعلاميين حضر عمرو الليثي ومحمد الغيطي وأحمد عبدون ومجدي الجلاد وريهام سعيد.

وشهد العزاء حضور الداعية الإسلامي خالد الجندي، والبرلماني المصري علاء عابد، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم السابق بالأهلي والمنتخب المصري إسلام الشاطر، وآخرين.

وتوفّت مساء الأحد الماضي، الفنانة سهير البابلي داخل المستشفى الذي كانت تتعالج فيه منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى حدوث مضاعفات لها، ما دفع الأطباء إلى إدخالها غرفة العناية المركزة.

وشيع الجثمان أول أمس الاثنين، وخرج من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة غربي العاصمة المصرية.

ولدت الفنانة سهير البابلي في 14 فبراير من 1937 في محافظة دمياط المصرية، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس التوقت، ثم عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة إلى جانب الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

وقدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، وقدمت العديد من الأفلام السينمائية مثل ليلة عسل.

و تزوجت سهير البابلي 5 مرات، الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركي، والزوج الثاني كان الملحن المصري منير مراد شقيق الفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد.