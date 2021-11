أبرز المرشحين لجوائز الغرامي للعام 2022

كشفت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم يوم الثلاثاء، عن أسماء أبرز المرشحين لجوائز الغرامي الموسيقية لسنة 2022 المقرر توزيعها في حفل سيقام بلوس أنجلس ليلة 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن أبرز الأسماء المتنافسة في النسخة 64 من التظاهرة: جون بابتيست وجاستن بيبر، ودوجا كات وبيلي آيليش واوليفيا رودريغيز، وكذلك جاي زي و كاني ويست ودريك في فئة الهيب هوب.

وتحرص الأكاديمية في هذه النسخة على تفادي الأخطاء التي سببت لها الكثير من الانتقادات في السنوات السابقة، ودفعت ببعض الفنانين حد مقاطعتها، فحاولت الالتزام بالشفافية ووضع قواعد جديدة، كما أضافت فئتين جديدتين للتنافس حسب موقع ”20 مينت“ الفرنسي.

ويتصدر عازف البيانو و مغني السول جون باتيست القائمة بـ 11 ترشيحا، وهو فنان أمريكي في الـ 35،يقود منذ 2015 الفرقة الموسيقية للبرنامج التلفزيوني الناجح ”لايت شو“ الذي يقدمه ستيفن كولبير.

و كانت سنة 2020/2021 ناجحة بالنسبة لباتيست، حيث أصدر ألبومه الخامس ”وي آر“ الذي حضي بإجماع النقاد، لذا فهو أيضا موجود في فئة البوم وأغنية العام.

أما جاستن بيبر الذي يعتبر ملك ”سبوتيفاي“ بـ 82 مليون مستمع كل شهر، فيأمل أن ينتزع بعض الجوائز، ومن بينها جائزة أغنية العام بـ“ Peaches ”، لكن المنافسة شديدة مع أغنية “ Kiss Me More “ للثنائي دوجا كات و سولانا إيماني روي.

وبدأ الجيل الجديد من المغنيات يفرض نفسه بقوة، حيث تتنافس بيلي آيليش (19 عاما) واليفيا رودريغيز( 18 عاما) ،في فئة البوم العام بـ (Happier Than Ever ) و( Sour)، وأيضا أغنية العام بـ (Happier Than Ever ) و( Drivers licence).

كما أن أوليفيا رودريغيز التي حققت انتشارا واسعا السنة الماضية، مرشحة لجائزة موهبة العام أمام الاسترالي ”ذا كيد لاروا“ (18 عاما).

أما في موسيقى الهيب هوب، فيتصدر السباق جاي زي بـ83 ترشيحا،فيما يتنافس كاني ويست ودريك على جائزة أفضل البوم في موسيقى الراب.

وكان حفل جوائز الغرامي قد شهد تعثرا السنة الماضية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب كاليفورنيا، فتم تأجيله من شهر يناير إلى 14 مارس.