وقف محمد رمضان عن الغناء وتحويله للتحقيق

قررت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر، الثلاثاء، وقف الفنان محمد رمضان عن الغناء، بسبب ظهوره غير اللائق بالحفلات التي يقدمها، بحسب ما ذكرته النقابة.

وأعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين تحويل الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، ووقفه عن الغناء لحين التحقيق معه، وذلك لظهوره عاريا في الحفلات التي يقدمها، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم الثلاثاء بقصر ثقافة السينما في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا القرار ضمن قرارات نقابة الموسيقيين المصريين للتصدي لظاهرة ”المهرجانات“، حيث أوقفت مؤخرا 19 مطربا من مطربي المهرجانات، عن الغناء.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما الخميس الماضي، بحق الفنان المصري محمد رمضان يقضي بتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (حوالى 382 ألف دولار أمريكي).

ورفضت محكمة النقض في مصر طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أزمة كبينة الطائرة“.

وبهذا الرفض، يصبح قرار المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا واجب النفاذ بعد رفض محكمة النقض طلب الفنان رمضان، وتأييد إلزامه بتعويض الطيار بعد أن تسبب في إلحاق الضرر به إثر سماح الطيار للفنان الشاب بدخول كبينة الطيار.

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

بعد هذه الواقعة، دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة القاهرة بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

يشار إلى أن الصورة التي التقطها رمضان من قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها الطيار أبو اليسر استغلها في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها ”مش بتفتش في المطار“، بحسب التحقيقات.