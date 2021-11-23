بعد الكشف عن مرض عبدالله .. ملايين المتعاطفين مع الثنائي "سعودي ريبورترز" (فيديو)

وجد عبدالله وعبدالعزيز بكر، التوأمان السعوديان المعروفان على نطاق واسع في المملكة والعالم العربي من خلال قناتهما في يوتيوب (سعودي ريبورترز)، ملايين المتعاطفين بعد أن كشفا عن مرض عبدالله الغامض الذي كاد يودي بحياته.

ونشر الشابان اللذان يعدان من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، من خلال قناتهما في يوتيوب، مقطع فيديو جديدا بدا أنه فيلم وثائقي كشفا فيه عن معاناة عبدالله مع فشل في القلب هدد حياته لسنوات وتسبب بغيابه في مارس/آذار الماضي.

وعرف متابعو قناة ”سعودي ريبورترز“ الذين يفوق عددهم أكثر من ثمانية ملايين متابع، من خلال ذلك الفيلم، أن عبدالله يعاني من فشل في القلب منذ صغره، وكان جهاز تنظيم للضربات يرافقه دائما قبل أن تتدهور صحته في مارس/آذار الماضي ويغيب عن القناة.

وكشف الشابان ووالدهما الذي ظهر في الفيلم بجانب أطباء أشرفوا على علاج عبدالله، أنه خضع لعملية زراعة قلب جديد، تكللت بالنجاح، وأنهت معاناته الطويلة مع فشل القلب، والذي قيد لسنوات، حركته ونوعية غذائه ونمط حياته.

وخلال الفيلم، بدا عبدالله متأثرا كثيرا بتلك التجربة، وشرح كيف وجد نفسه بعد العملية الجراحية الخطرة التي خضع لها، حيث لا يزال يتردد في إجهاد نفسه خشية تسارع ضربات قلبه كما اعتاد في سنوات المرض.

كما بدا التوأم الآخر عبدالعزيز متأثرا بتلك التجربة لتوأمه، وكيف عايشها لسنوات طويلة، كاد خلالها أن يودي بحياة توأمه بعدما أشركه في لعبة مجهدة انتهت بإسعافه إلى المستشفى ونجاته من الموت.

وانهالت عبارات المساندة والتعاطف على عبدالله وتوأمه ووالدهما، بينما عبر كثيرون عن صدمتهم من حقيقة مرض الشاب العشريني الذي احتفظ فيه طوال سنوات ظهوره في قناته الشهيرة.

وبجانب قناتهما التي يقدمان فيها منذ العام 2011، المغامرات والتحديات والموسيقى والأغاني، يدرس عبدالله التسويق وعبدالعزيز إدارة الأعمال، ويبلغان من العمر حاليا 28 عاما.

وأنهى الشابان الفيلم، بمشاركة مشاهير آخرين ظهروا لدعم حملة تدعو للتبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة؛ بهدف إنقاذ أشخاص آخرين يحتاجونها، وكان عبدالله أحدهم قبل أن يحصل على قلب تمت زراعته بنجاح.