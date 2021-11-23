بسبب مشاهد "جريئة".. شيرين بوتلة تحصد ملايين المشاهدات وتثير جدلا في الجزائر

أثارت الممثلة الجزائرية شيرين بوتلة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع من فيلم يتم عرضه على شبكة ”نتفلكس“ قال متابعوه، إنه تضمن مشاهد جريئة.

وحصد المقطع الذي ظهرت فيه شيرين بوتلة، في فيلم ”كريسماس فلو“، نحو سبعة ملايين مشاهدة في ساعات قليلة، وفق ما أكدته صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المشاهد التي جمعت شيرين بوتلة، ببطل الفيلم، معتبرين أنها ”خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الجزائرية“، فيما اعتبر آخرون أنها حرة في أفعالها.

وتجمع الممثلة شيرين بوتلة، في الفيلم الفرنسي المعروض على شبكة ”نتفلكس“، مشاهد جريئة مع البطل ماريون سيكلان، ويروي الفيلم قصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها، تلعب دورها الفنانة شيرين بوتلة.

وحملت تعليقات عدد كبير من الجزائريين عبر المنصات الرقمية، تبرئة من تصرفاتها التي وصفوها بـ“غير الأخلاقية“ بعد ظهورها في الفيلم الفرنسي، فيما ذهب شق آخر إلى القول، إنها حرة في تصرفاتها، وإنّ البلاد لديها مشاكل أكبر من تصرف شيرين بوتلة، وفق ما نقلته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.

ودعت الممثلة الجزائرية في مقطع فيديو، للرد على موجة الانتقادات التي طالتها، بسبب مشاهدها في الفيلم الفرنسي، الجزائريين إلى التوقف عن ”الانتقاد السلبي“ وفق تعبيرها، وقالت في الفيديو، إنّ ”الجزائريين ليسوا مثاليين ومقدسين“، مضيفة: ”أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل“.

وأضافت في المقطع الذي تحدثت شيرين بوتلة، مخاطبة الجزائريين: ”انظروا إلى بلدكم ومشاكله، كيف تسمحون بآلاف التعليقات التي تتضمن السب والشتم، هل أنتم عاديون؟ أنتم لا تخجلون، لا تريدون أن تتطوروا وأن تتحضروا“.

وتابعت النجمة الجزائرية قولها: ”أنا أريد أن أطور من حياتي المهنية، وأن أهتم بنفسي ولا أمثل الجزائر، كل شخص يمثل نفسه، وهو حرّ في ما يرتدي وما يقول“.

وسبق للفنانة وممثلة مسلسل ”الخاوة“، شيرين بوتلة أن دخلت في دوامة التعليقات السلبية، عندما دافعت في وقت سابق عن المثليين، عبر مقطع فيديو أثار سخط رواد ونشطاء الفضاء الافتراضي.

يُذكر أنّ شيرين بوتلة فنانة وممثلة جزائرية، شاركت في عدة أعمال جزائرية، مثل مسلسل ”الخاوة“ عام 2017، إضافة إلى فيلم ”بابيشة“ للمخرجة منية مدور، والذي شارك في مسابقة ”أسبوع المخرجين“ في مهرجان كان السينمائي الدولي.

والممثلة الجزائرية من مواليد أغسطس/ آب 1990، وهي أيضًا، خبيرة تجميل، و“نجمة يوتيوب“ وسبق أن فازت بجائزة أفضل ”يوتيوبر“ من فئة الجمال في مسابقة جوائز ”اليوتيوب“ الجزائرية.