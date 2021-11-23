أمل الأنصاري ملمحة إلى بدور البراهيم: "بلا مشاعر ولا كرامة"

في أزمة جديدة بين خبيرتي التجميل السعوديتين أمل الأنصاري وبدور البراهيم، ردت الأنصاري في تعليق غير مباشر على مواطنتها البراهيم من دون أن تذكرها بالاسم، عقب تلميحات الأخيرة عنها وشقيقتها فاطمة بـ“الكذب بهدف الشهرة“.

ووصفت الأنصاري، ”ضمنا“ مواطنتها البراهيم عبر تعليق لها في حسابها في ”سناب شات“، بأنها ”بلا مشاعر ولا كرامة“، مؤكدة أن ”البحث عن الشهرة أمر سهل، خاصة إذا تعرّضت للآخرين“، لافتة إلى أن ”هناك من يتاجر بمشاعر الناس“: ”وع شي غريب تحسينهم بلا مشاعر وكرامة.. ترا الترند اللي ميتين عليه الكثير.. أسهل شي تقدر تسويه.. خصوصا هالأيام من تصير سالفة.. ما تلاقين إلا صورك معلقة بكل زاوية.. وش هذا من جد شي مو طبيعي.. متاجرة بمشاعر العالم.. ما أذكر يوم أنا وأخواتي أحد طلع ترند ونشبناله.. وع“.

ولم تذكر أمل الأنصاري صراحة اسم بدور البراهيم، إلا أن الأخيرة كانت قد أطلت عبر مقطع فيديو قبل عدة أيام، ملمحة إلى هدية أمل الأنصاري ”السيارة“ إلى شقيقتها فاطمة الأنصاري، عقب انفصال الأخيرة عن المشهور الكويتي يعقوب بوشهري.

وقالت بدور البراهيم، آنذاك، في حسابها في ”سناب شات“، إنها ”شخصية صريحة فيما يتعلق بتفاصيل حياتها، وإنها حين انفصلت أعلنت ذلك بشكل رسمي وواضح، ولم تماطل كما يفعل البعض، بحثا عن الشهرة“.

وتابعت أن ”الموضة الجديدة في البحث عن الشهرة، أن يهدي أحدهم سيارة للآخر، على أنها ملكية خاصة، في حين أنها سيارة مستأجرة، وذلك للتصوير فقط، لإثارة الجدل والاستعراض“: ”تذكرون يوم انفصلت أول ما جيت من دبي إيش قلت لكم.. قلت لكم أنا راح انفصل وإذا تم الانفصال راح أعلمكم.. كنت واضحة.. ما أماطل زي بعضهم.. الحين يدورون التريند”.

وعلقت في اتهامها: ”الحين الهبة الجديدة إن الواحد يهدي الثاني سيارة.. عرفتوا الحين تريند.. الحين ما في مشهورة إلا وتاخذلها سيارة أجار أو من معارفها الوكالات وتطالعها وتهديها لنفسها أو لأختها أو أخوها أو هم يهدونها ياها.. عرفتوا الفيلم.. تستأجرها أسبوع أسبوعين وتصور فيها.. وبعدين ترجعها.. وتطلع قال هاذي سيارتها..”.

ووصفت خبيرة التجميل البراهيم نفسها بأنها ”القمة“، وليست بحاجة إلى القيام بأي شيء لحصد الشهرة“، مختتمة مقطع الفيديو بالقول: ”الله عليكم مرة شفتو قمة تنزل مستواها حق فيلم!“.

وكانت أمل الأنصاري قد وثقت في وقت سابق عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“ هديتها التي قدمتها لشقيقتها فاطمة الأنصاري، وهي عبارة عن سيارة فارهة، وذلك عقب انفصال الأخيرة عن المشهور يعقوب بوشهري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها الأزمة بين بدور البراهيم وأمل الأنصاري، ويتبادلن فيها الاتهامات والانتقادات.