إلهام الفضالة: ابنتي نور اختارت الإقامة مع طليقي بعدما منعتها من استخدام "تيك توك"

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، سبب اختيار ابنتها ”نور“ الإقامة مع والدها الإعلامي خالد التميمي، بدلا من الإقامة معها.

وردت الفضالة عبر حسابها في ”سناب شات“، على الاتهامات التي طالتها بالتخلي عن ابنتها، مبينة أن ”الخطوط الحمراء التي قررتها في حياة ابنتها، كانت سببا في اختيارها الإقامة مع والدها“.

وقالت إن ”ابنتها حين أتمت 12 سنة، منعتها من استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من حرصها عليها كأم، على غرار ما فعلته مع ابنتها الأكبر فجر“، مشددة على أن ”الهدف كان رغبة في أن تعيش بنتاها حياتهما الطبيعية، بعيدا عن الشهرة، وما تجره من مشكلات“.

وتابعت بالقول: ”لما صار ميلادها 12 سنة، قلتلها تيك توك ما فيه (..) رقص ما فيه، خلص ياماما كبرنا صرنا حريم، مرحلتنا الحين مرحلة تغيير كبرنا“.

وأكدت أن من حقها كأم أن تضع معايير وقوانين في منزلها، رغم احتجاج ابنتها ”نور“ على ذلك.

وأردفت الفنانة ”الفضالة“ بالقول إنها ”فوجئت في يوم باستخدام ابنتها نور لتيك توك، فعاقبتها بسحب الهاتف منها مدة 10 أيام“، لافتة إلى أن ”ابنتها لا تزال طفلة، وغالبا لا يفهم الطفل أسباب هذه المحاذير“.

وأوضحت أن سبب اختيار ابنتها نور لطليقها ”التميمي“، أنه ”منحها الحرية التي حرمتها هي منها“.

وتابعت: ”عشان منعتها من هذي الأمور، ولقت الطرف الثاني موفر لها هذي الأمور، المدرسة الخاصة، والرقص، والحفر والشورت، فاختارت هذا الطريج (الطريق)، ولمن كلمتها قلت لها: دام انتي اخترتي هذا الشي، عندج شخص ثاني يتحمل مسؤوليته.. هذا باختصار“.

ونفت ما أشيع أنها تزوجت من أجل مصلحتها الشخصية فقط، مشددة على أنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن أبلغت بنتيها بقرارها، ووافقتا.

وأعلنت إلهام الفضالة انفصالها عن زوجها خليل التميمي في 2021، وذلك بعد 18 عاما من الزواج. وفي يوليو/ تموز الجاري، أعلنت زواجها من الفنان شهاب جوهر، وسط جدل كبير رافق هذا الزواج.

وأنجبت ”الفضالة“ من زوجها السابق، ابنتيها فجر ونور، فيما علقت بعد انفصالها عن ”التميمي“ بالقول: ”أي نعم كنت مرة منفصلة ولا اتكلمت عن سبب طلاقي، ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح قلبي تصير قنابل مو بس بالكويت بالعالم كله“.

وأضافت: ”صبرت وصبرت لكن الحمد لله، جه اليوم اللي آخذ فيه قرار صحيح، عشان أحافظ على بناتي، وحطوا تحت هالكلمة خطين حمر، والحچي واصل حق ناس معينة راح يفهمون هاذي الرسالة، لأن إذا تمادوا معايا زيادة، راح يعرفون ويرجعون شوية ورا حق العنف الأسري.. تذكروا هالكلمة“.