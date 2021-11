الممثلة هايلي سكوايرز تفوز بجائزة "إيمي" الدولية متفوقة على المصرية منة شلبي

فازت الفنانة البريطانية هايلي سكوايرز بجائزة ”إيمي“ الدولية، متفوقة على الممثلة المصرية منة شلبي، أول عربية تترشح للجائزة عن عمل ناطق بالعربية.

ونشر الحساب الرسمي لجوائز الإيمي ،عبر ”تويتر“، صورة الممثلة البريطانية هايلي سكوايرز، معلنا فوزها بجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في المسلسل البريطاني ”مواد الكبار Adult Material“.

The International Emmy for Best Performance by an Actress goes to Hayley Squires for “Adult Material” produced by @Fifty_Fathoms! #UK #iemmyWIN pic.twitter.com/pCJcKrNVDj

— International Emmy Awards (@iemmys) November 23, 2021