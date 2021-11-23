الممثلة هايلي سكوايرز تفوز بجائزة "إيمي" الدولية متفوقة على المصرية منة شلبي

فازت الفنانة البريطانية هايلي سكوايرز بجائزة ”إيمي“ الدولية، متفوقة على الممثلة المصرية منة شلبي، أول عربية تترشح للجائزة عن عمل ناطق بالعربية.

ونشر الحساب الرسمي لجوائز الإيمي ،عبر ”تويتر“، صورة الممثلة البريطانية هايلي سكوايرز، معلنا فوزها بجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في المسلسل البريطاني ”مواد الكبار Adult Material“.

The International Emmy for Best Performance by an Actress goes to Hayley Squires for “Adult Material” produced by @Fifty_Fathoms! #UK #iemmyWIN pic.twitter.com/pCJcKrNVDj — International Emmy Awards (@iemmys) November 23, 2021

وكانت المصرية منة شلبي رشِّحت للجائزة عن دورها في مسلسل ”في كل أسبوع يوم جمعة“ الذي عرِض عبر منصة شاهد VIP، كأول ممثلة مصرية وعربية تترشح للجائزة عن عمل ناطق باللغة العربية.

وقبل إعلان النتيجة، أعربت منة شلبي ،في لقاء تلفزيوني على السجادة الحمراء، عن سعادتها لترشحها لهذه الجائزة.

وقالت منة شلبي في لقاء مترجم إلى اللغة العربية ”أنا ممتنة للغاية.. شرف لي أن أتواجد هنا.. متحمسة أيضا؛ لأن هذا الحدث مهم للغاية بالنسبة لي“.

وكانت منة شلبي تنافِس على هذه الجائزة مع ثلاث فنانات أخريات، هن: الإسبانية آني جابارين، والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي، والبريطانية هايلي سكوايرز التي نالت الجائزة.

ومسلسل ”في كل أسبوع يوم جمعة“، الذي ترشحت منه شلبي للجائزة لدورها فيه، شاركها في بطولته آسر ياسين، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك في كتابة السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

ولدت منة شلبي في القاهرة عام 1984، وبدأت مشوارها الفني عام 2000، وعرِفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001 مع الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز، ثم شاركت بعد ذلك في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.