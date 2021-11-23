السعودية.. مشعل الخالدي يؤكد شائعات توقيف أميرة الناصر

ألمح مشعل الخالدي، السعودي الذي يشكل مع زوجته المثيرة للجدل، أميرة الناصر، ثنائيا شهيرا في تطبيق ”سناب شات“، أن زوجته موقوفة حاليًا، بعدما ظهر باكيًا برفقة ابنه الطفل مشهور.

وجاء مقطع الفيديو بعد رواج شائعات حول توقيف الناصر.

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ولم يكشف الخالدي عن تفاصيل أكثر حول توقيف زوجته، لكن الشابة التي يُعتقد أن أميرة هو اسم مستعار لها، وليس اسمها الحقيقي، كانت موضع اتهامات في الفترة الماضية من أخريات يُعتبرن أيضاً من المشهورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت الناصر التي تردد أنها سورية الأصل، واسمها الحقيقي خديجة الداعور، في الفترة الماضية برفقة طفلة رضيعة على أنها ابنتها، قبل أن تُثار الشكوك حول نسب الطفلة، ليبدأ جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارته بشكل رئيسي رهف القحطاني.

وكانت القحطاني التي تحظى بدورها بشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أول من شكك بنسب الرضيعة التي تحمل اسمها، ما دفع بعض المتابعين لأميرة الناصر ورهف القحطاني إلى اتهام الأولى بخطف الطفلة، وهي جريمة خطيرة تصل عقوبة من يدانون بها إلى حد الإعدام.

وألمح الخالدي في الفيديو الذي ظهر فيه برفقة ابنه باكياً على فراق زوجته، إلى أن القحطاني هي من تقف خلف توقيف زوجته، قبل أن ينتقد آخرين قال إنهم كانوا مقربين من عائلته، وبينهم محام مكلف بالدفاع عن زوجته.

ولم يصدر بيان رسمي يؤكد توقيف إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن المملكة تطبق نظاماً للجرائم والمخالفات التي تكون ساحتها مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت بشكل عام، وكثيراً ما تمت ملاحقة وتوقيف مشاهير بتهم مختلفة.

ويرافق الجدل الظهور المستمر للخالدي وزوجته في مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك طلاقهما، ومن ثم عودتهما لبعضهما بعد ذلك، وتفاصيل أخرى يرويها الزوجان بشكل علني لمتابعيهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه الخالدي وزوجته، وكثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لعرضهما حياتهما الخاصة وتفاصيلها بشكل علني، فيما يعتبر نشر اليوميات من أبرز ما يقدمه المشاهير الجدد في حساباتهم المختلفة، بجانب نشر قصص الموضة والمكياج.

ويثير نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي عموماً، جدلا على الدوام بطبيعة المحتوى الذي ينشرونه، وسط اتهامات بالسطحية أو نشر معلومات مغلوطة، أو عدم احترام العادات والتقاليد، أو بث محتوى مسيء، وسط دعوات لسن مزيد من التشريعات الناظمة للنشر.

وينتمي عدد من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إلى دول الخليج، فيما يتنوع المحتوى الذي يتابعه الملايين عبر قنوات وحسابات في يوتيوب وانستغرام وغيرهما، بين اليوميات والرياضة والتحديات والمعلومات وعالم الموضة والمكياج.

وتجلب تلك القنوات لأصحابها عوائد مالية ترتبط بعدد المشاهدات والتفاعل من قبل المتابعين مع ما يتم نشره فيها، في تحول فرضته التقنية وتوفر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.