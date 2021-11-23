آخرهن هدى شبانة.. الموت يغيب 4 إعلاميات مصريات بغضون أسبوع

توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامية المصرية هدى شبانة، المذيعة بالتليفزيون المصري، والتي تحمل درجة ”كبيرة مذيعين“ بالتليفزيون، لتكون رابع المذيعات المصريات اللواتي غيبهن الموت بغضون أسبوع.

وكشف محمد عمر نجل شقيقة الإعلامية الراحلة، موعد صلاة الجنازة المقرر عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد مساجد مدينة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يكون العزاء في نفس اليوم بشارع التحرير في محافظة الجيزة المصرية.

ونعت الإعلامية المصرية جمانة هاشم، زميلتها الراحلة، و نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورة الراحلة ووصفتها بـ“الأم الحنون“.

وقالت جمانة هاشم، إنها تعلمت الكثير في حياتها المهنية من المذيعة الراحلة، مشيرةً إلى أنها على مدار السنوات الماضية لم ينقطع الاتصال بينها وبين الإعلامية الراحلة“.

فيما نعى المخرج بالتليفزيون المصري أحمد الشعراوي، الإعلامية الراحلة مقدما العزاء لأسرتها ولزوجها الإعلامي المصري محمد عبدالجواد، داعياً لها بالرحمة والمغفرة.

فيما نعى الإعلامي والسيناريست المصري الدكتور صلاح معاطي، الإعلامية الراحلة بكلمات مؤثرة، إذ نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي صورا لـ4 إعلاميات مصرييات توفين خلال الأسبوع الأخير وعلق: ”فقدنا أربع مذيعات في يومين“، داعياً لهن بالرحمة والجنة.

وقال الدكتور صلاح معاطي: ”دخلنا الإذاعة معا قبل انتقالها للعمل في تلفزيون القناة الرابعة.. كانت هدى شبانة مذيعة مرحة خفيفة الظل ودودة.. لا تحمل حقدا وضغينة لأحد“.

وكانت الإعلامية هدى شبانة تقدم نشرات الأخبار اليومية بالتلفزيون المصري، وبرنامج ”أول النهار“ والذي يرصد أبرز المشكلات في مدن القناة وسيناء.

وهذه هي حالة الوفاة الرابعة التي تشهدها الساحة الإعلامية في مصر، خلال أسبوع، بعدما سبقها وفاة 3 من زميلاتها وهن الإعلاميات مها حسني وشيرين دويك وأسماء مصطفى.

وأمس الإثنين لفظت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى أنفاسها الأخيرة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيبت بالمرض الخبيث مطلع العام الجاري.

وأعلن النائب البرلماني أيمن أبوالعلا نبأ وفاة زوجته الإعلامية الراحلة من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.