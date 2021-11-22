خالد الصاوي يفوز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

فاز الفنان المصري خالد الصاوي، بجائزة أفضل ممثل في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون المقام في نيويورك.

وأعلن المخرج المصري عماد البهات الإثنين، فوز الفيلم المصري ”صندوق الدنيا“، بجائزتين ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان.

وأضاف عماد البهات في منشور عبر حسابه في ”فيسبوك“، أن الجائزتين الذين حصدهما الفيلم هما ”جائزة لجنة التحكيم الخاصة“، وجائزة ”أفضل ممثل“ للفنان خالد الصاوي.

وأعرب المخرج المصري عن سعادته لفوز الفيلم الذي ألفه وأخرجه، بهاتين الجائزتين، مقدما الشكر لإدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك، وللجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري علي بدرخان.

وفي أول تعليق له عقب فوزه بأفضل ممثل في المهرجان، أعرب الفنان المصري خالد الصاوي، عن سعادته بالفوز الذي وصفه بـ“المفاجئ“ بالنسبة له، مشيرا إلى أنه تلقى نبأ تكريمه في اتصال هاتفي مساء الإثنين.

وقال خالد الصاوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن فيلم ”صندوق الدنيا“، من أهم الأفلام الذي شارك فيها بالنسبة له، واصفا الفيلم بـ“المحبب على قلبه“.

وأضاف: ”سعيد جدا بمشاركتي مع صديقي عماد البهات، وأشعر بالفرح أن الجائزة جاءت من كبار المخرجين وعلى رأسهم الرائع علي بدرخان“.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان في عضويتها كلا من: المخرج عمر عبد العزيز، والناقد السينمائي المصري كمال رمزي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير الدكتور سمير فرج، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف، والسيناريست إبراهيم الموجي.

وفيلم ”صندوق الدنيا“ من إنتاج عام 2020، وتدور أحداثه في إطار درامي من القصص الإنسانية المؤثرة في منطقة وسط البلد في العاصمة المصرية القاهرة.

والفيلم من بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

يشار إلى أن خالد الصاوي تعرض مؤخرًا لأزمة صحية، ونشر في وقت سابق عبر حساباته الرسمية بموقعي ”فيسبوك“، و“إنستغرام“، صورة له أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك.

وعلّق الفنان المصري حينها على الصورة قائلا: ”أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله، ساعتين على الكرسي“.