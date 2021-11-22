تشييع جثمان الإعلامية المصرية أسماء مصطفى (صور)

جرت الإثنين، مراسم تشييع جثمان الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، التي توفيت في وقت سابق، اليوم؛ إثر صراع مع مرض السرطان.

وحضر الجنازة عدد كبير من مقدمي البرامج في قناة ”إكسترا نيوز“، التي كانت تعمل ضمن كادرها.

وانهارت والدة الإعلامية الراحلة أثناء تأدية صلاة الجنازة التي أقيمت بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة القاهرة، حيث دخلت في حالة هستيرية من البكاء.

وكان النائب أيمن أبو العلا، أعلن وفاة زوجته من خلال منشور عبر حسابه على ”فيسبوك“، قال فيه: ”انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، كشفت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الشهر الماضي، تغير نظرتها للحياة بعد إصابتها بمرض السرطان، التي اكتشفتها منذ أبريل/نيسان الماضي.

وكتبت أسماء مصطفى قائلة: ”معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد“.

وأضافت: ”الدنيا في نظره بتصغر، وبيحس إنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته، وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم“.

واختتمت: ”حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف وجت السيرة بالصدفة حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة“.

وخضعت مصطفى، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، لعملية جراحية لإزالة جزء من ورم جديد.

وكتبت حينها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي“.

وبعد أيام من العملية، حرصت الإعلامية على طمأنة جمهورها قائلة: ”العملية عدت بسلام لكن ما زال هناك جزء من الورم الخبيث موجودا“.

وكان مشرف صفحة الإعلامية أسماء مصطفى على ”فيسبوك“، قد كشف عبر صفحتها الرسمية في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تدهور حالتها الصحية.

وقال: ”أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاؤك“.