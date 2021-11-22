بحضور نجوم الفن.. تشييع جنازة الفنانة المصرية سهير البابلي

حضر عدد كبير من الفنانين جنازة الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، التي أقيمت، اليوم الاثنين، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد غربي العاصمة المصرية.

وكان من بين الحضور نقيب الممثلين أشرف زكي، والممثل أحمد بدير، وجومانا مراد، ودنيا سمير غانم في أول ظهور لها بعد وفاة والديها، والإعلامي رامي رضوان، والفنانة رجاء حسين، والفنانة نادية الجندي وغيرهم.

ووصل جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي ظهر اليوم إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليها، وتشييع جثمانها، ورافق الجثمان ابنتها وزوجها وبعض أصدقاء العائلة.

وتوفّت الفنانة سهير البابلي داخل المستشفى الذي كانت تتعالج فيه منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى حدوث مضاعفات لها؛ ما دفع الأطباء إلى إدخالها غرفة العناية المركزة.

وكان رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة، قال أمس، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن ”الفنانة سهير البابلي تحسنت حالتها بشكل كبير يوم أمس، وأفاقت من الغيبوبة وتحدثت معنا، وزادت نسبة الأكسجين في الدم؛ ما جعلنا نطمئن ونستبشر أنها ستتحسن خلال الأيام المقبلة وتعود إلى منزلها“.

وأضاف زوج ابنة الفنانة الراحلة، أن ”سهير البابلي تحدثت مع ابنتها يوم أمس، وأوصتها بقراءة القرآن باستمرار، وألا تتركه أبدا، وألا تقطع المساعدات التي كانت تخرجها للفقراء، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة كانت تردد الشهادتين“.

وكانت الفنانة الراحلة سهير البابلي نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية وإصابتها بغيبوبة سكر.

وقالت ابنتها نيفين الناقوري، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أمس الأحد إن ”حالة والدتها الصحية شهدت تحسنا ملحوظا، وأفاقت للمرة الأولى منذ عدة أيام، ونظرت إلينا“، قبل أن تتوفى لاحقا.

ووُلدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في عام 1935، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الفن.