رانيا فريد شوقي: سيناريو مسلسل "الحلم" جذبني

تنشغل الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي، في الفترة الحالية بتصوير مشاهدها في مسلسل ”الحلم“، الذي تعاقدت عليه أخيرا.

وقالت، رانيا شوقي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنها ”تعاقدت على مسلسل الحلم، بترشيح من المخرج حسني صالح، مخرج العمل“، مشيرة إلى أنها ”انجذبت للشخصية التي ستقدمها في المسلسل منذ أن قرأت السيناريو للمرة الأولى“.

وأضافت الممثلة المصرية، أن ”من أهم الأسباب التي جعلتها توافق على المشاركة في المسلسل، هو السيناريو الجيد الذي كتبه السيناريست محمد رجاء، بالإضافة إلى وجود كوكبة مميزة من الفنانين، منهم: صلاح عبدالله، وسميرة عبدالعزيز، وأنوشكا، وكمال أبو رية، ومحمد رياض، ومي كساب، إضافة إلى كونة تحت قيادة المخرج الكبير، حسني صالح“.

وكشفت شوقي، عن دورها في المسلسل قائلة ”أجسد شخصية سيدة تعيش في الأحياء العشوائية في مصر، متزوجة ولديها طفلان، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد أن يطلقها زوجها، ليتركها في مواجهة الأيام، ومصاعب الحياة، وتحمل على عاتقها مسؤولية الإنفاق على ولديها، ومحاولة العبور بهما إلى بر الأمان“.

وعن تشابه الشخصية بشخصيتها في حكاية ”أم العيال“ من مسلسل ”زي القمر“ التي عرضت أخيرا وحققت نجاحا كبيرا، قالت رانيا فريد شوقي ”الشخصية بها بعض التشابه مع شخصيتي التي قدمتها في أم العيال، وهي تتحمل مسؤولية أولادها، وتتعرض للظلم من زوجها، كما أن الشخصيتين تعيشان في الأحياء الشعبية، فهذه قضايا مهمة يجب تسليط الضوء عليها في أكثر من عمل وليس عملا واحدا“.

وأضافت ”المخرج، حسني صالح، يكثف ساعات التصوير في الوقت الحالي لسرعة الانتهاء من تصوير المسلسل ليتفرغ بعدها لأعمال المونتاج، ليكون العمل جاهزا للعرض في غضون 3 أشهر“.

وعن أعمالها المقبلة، أوضحت أنها ”تقوم بتصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، بالتوازي مع تصوير مسلسل الحلم“، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في جزأيه الماضيين.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، حدوتة أم العيال، من بطولة، أحمد وفيق، محمود ياسين – جونيور، رضوى جودة، ضياء الميرغنى، وعدد من الفنانين المصريين الشباب، ومن تأليف، عمرو الدالى، وإخراج شيرين عادل.