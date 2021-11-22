وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

لفظت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيبت بالمرض الخبيث مطلع العام الجاري.

وأعلن النائب البرلماني أيمن أبوالعلا نبأ وفاة زوجته الإعلامية الراحلة من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكانت الاعلامية أسماء مصطفى، مذيعة قناة ”إكسترا نيوز“ المصرية، قد كشفت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ الشهر الماضي، تغير نظرتها للحياة بعد إصابتها بمرض السرطان، التي اكتشفتها منذ أبريل/نيسان الماضي.

وكتبت أسماء مصطفى قائلة: ”معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد“.

وأضافت: ”الدنيا فى نظره بتصغر، وبيحس إنه كان بيدى أمور ملهاش لازمة مساحة فى حياته، وبيحتفظ فى قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم“.

واختتمت: ”حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف وجت السيرة بالصدفة حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة“.

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وخضعت الإعلامية أسماء مصطفى، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، لعملية جراحية لإزالة جزء من ورم جديد، حيث كتبت حينها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي“.

وبعد أيام من العملية، حرصت الإعلامية على طمأنة جمهورها قائلة: ”العملية عدت بسلام لكن ما زال هناك جزء من الورم الخبيث موجودا“.

وكان مشرف صفحة الإعلامية أسماء مصطفى على ”فيسبوك“، قد كشف عبر صفحتها الرسمية في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تدهور حالتها الصحية، قائلا: ”أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاؤك“.