بأزمة صحية مفاجئة.. وفاة مشهور مواقع التواصل القطري "حسايف"

توفى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي والرحالة القطري علي بن محمد المري، المعروف بـ“حسايف“، بعد أزمة صحية مفاجئة أمس الأحد.

واشتهر ”حسايف“ بعد أن جاب بسيارته العديد من دول العالم، ووثق جولاته العالمية عبر حساباته في مواقع التواصل، خصوصا إنستغرام الذي يتابعه نحو 145 ألف شخص.

ولم يتم الكشف عن أسباب وفاة ”حسايف“، إلا أن رواد مواقع التواصل تناقلوا منشورا يكشف تفاصيل عن أزمته الصحية، إذ قيل إن الرحالة القطري داهمه سعال، وبعدها تم طلب الإسعاف له، إذ تبين انخفاض في نبضات القلب لديه، وشدد الأطباء على ضرورة استقرار حالته الصحية، إلا أنه توفى لاحقا.

وتفاعل إعلاميون ومواطنون مع خبر وفاة ”المري“ عبر هاشتاغ #حسايف_في_ذمة_الله في موقع التواصل ”تويتر“، حيث عبروا عن حزنهم على رحيله، إذ نعاه الإعلامي خالد جاسم ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة ،

انا لله وانا إليه راجعون. #حسايف_في_ذمه_الله pic.twitter.com/9bkHGfdKXZ — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 21, 2021

بدوره، نعاه الإعلامي حسن بن ربيعة الكواري، معبرا عن صدمته بخبر الوفاة ”إنا لله وإنا إليه راجعون، زميل الدراسة ونعم الذكرى الطيبة عاشرته في مدرسة الريان القديم الابتدائية وما عرفت الا صاحب خلق حسن، فرقتنا الأيام، وصدمت بخبر وفاته الله يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة (بوعديل)“.

وكتب سالم المري ”اللهم ارحم كل عزيز فقدناه وأصبح القبر داره.. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم برحمتك يا أرحم الراحمين“.

وعلق المغرد ”سلمان“: ”الرحالة القطري ومشهور السناب علي المرّي (حسايف) في رحمة الله تعالى … اللهم ارحمه واغفر له ووسّع مدخله وتجاوز عن سيئاته وارفع منزلته في عليين ..“.

كما علق ”فهد الشهراني“: ”كان معنا منذ ساعات قليلة والآن هو عند رب رحيم والله يغفرله ويرحمه يا دنيا من انت له“.

وكشف الحكم الدولي سعود العذبة، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ أن صلاة الجنازة على علي المري ستقام اليوم الاثنين بعد صلاة العصر ”ستقام صلاة الجنازة على المرحوم علي بن محمد المري ”الرحالة حسايف“ بعد صلاة العصر يوم الإثنين في مقبرة مسيمير اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنّة“.

| ستقام صلاة الجنازة على المرحوم علي بن محمد المري "الرحالة حسايف" بعد صلاة العصر يوم غدٍ الإثنين في مقبرة مسيمير اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنّة🤲🏻#حسايف_في_ذمة_الله pic.twitter.com/HAWNoNtm48 — سعود العذبة (@saoudalathba) November 21, 2021

وكان آخر ما شاركه الرحالة ”حسايف“ مع متابعيه عبر حسابه في ”سناب شات“، وجوده راقدا على سرير المستشفى، قد أرفق ذلك بدعوة بالشفاء، كما ناشد متابعيه الدعاء له.