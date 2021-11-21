الملكة إليزابيث تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

حضرت الملكة إليزابيث الثانية مراسم خاصة للاحتفال بتعميد اثنين من أحفادها، اليوم الأحد، بعد 4 أيام من ظهور الملكة، التي تبلغ من العمر 95 عامًا، لأول مرة علنًا منذ قضائها ليلة في مستشفى، بحسب ما ذكرته وكالة (بي.إيه) البريطانية‭‭ ‬‬للأنباء.

ولم يعلق قصر بكنغهام على التقرير.

وكانت الملكة إليزابيث قد أمضت ليلة في المستشفى، الشهر الماضي، لأول مرة منذ سنوات، فيما وصفها القصر بأنها ”فحوص أولية“ بعد مرض لم يتم الكشف عنه، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

وغابت الملكة عن مراسم يوم الذكرى، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب التواء في الظهر، قال مصدر بالقصر ”إنه لا علاقة له بالحالة التي تطلبت راحة“.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، التُقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم داخل منزلها في قلعة وندسور، وتتجاذب أطراف الحديث مع رئيس أركان الدفاع.

وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما، اليوم، هو نجل الأميرة أوجيني، ابنة الأمير أندرو، والآخر هو ابن زارا تندال، ابنة الأميرة آن، الابنة الثانية لملكة بريطانيا.

وكانت صحيفة “ الديلي ميل “ البريطانية، قد ذكرت أن الملكة إليزابيث قررت أن تحتفل بالذكرى السنوية الـ 74 لزواجها من الملك فيليب بشكل مختلف هذا العام، بسبب وفاة الملك منذ 7 شهور.

وأكدت الصحيفة، أن الملكة قررت قضاء الاحتفال بمرور 74 عامًا على الذكرى السنوية لزواجها في قلعة وندسور لأن تلك القلعة تحمل العديد من الذكريات الجميلة التي جمعت الزوجين طوال 74 عامًا.

وكان الملك فيليب قد توفي منذ نحو 7 شهور عن عمر يناهز الـ 99 عامًا، وتزوجت ملكة بريطانيا من دوق أدنبرة في 20 نوفمبر 1947.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إليزابيث الثانية قابلت ”زوجها المستقبلي“ الأمير فيليب، ابن الأمير اليوناني الدنماركي آندرو والأميرة أليس، في الكلية الملكية البحرية في دارتموث، العام 1939، عندما قام الملك جورج السادس والملكة إليزابيث الأم، بجولة في الكلية الملكية البحرية واصطحبا معهما ابنتيهما إليزابيث، ومارغريت.

واعترفت ملكة بريطانيا بعد ذلك أنها وقعت في حبه، رغم أن عمرها كان آنذاك 13 عامًا فقط، وبعدها تبادلا الخطابات لعدة سنوات، وعاشا قصة حب رائعة، حتى طلب الأمير فيليب من الملك جورج السادس يد ابنته للزواج، ووافق الملك، لكنه اشترط أن يتم الانتظار حتى تتم إليزابيث عيدها الـ 21، وفق الصحيفة.

ولم يعلنا الخطوبة رسميًا إلا بعد مرور 8 سنوات من مقابلتهما الأولى، أي في العام 1947، وتزوجا في العام نفسه، ومنح الأمير فيليب خطيبته إليزابيث خاتمًا من الألماس، وفق ما ذكرته ”الديلي ميل“.