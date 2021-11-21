نجوم العالم العربي ينعون سهير البابلي في مواقع التواصل الاجتماعي

نعى عدد من نجوم الفن والإعلام المصريين، الفنانة سهير البابلي التي توفيت مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 84 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وعبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نشر الفنانون صورا ومقاطع فيديو للفنانة الراحلة مع كلمات تنعاها، داعين لأسرتها ومحبيها بالصبر والسلوان.

ونعت وزيرة الثقافة في مصر الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم، في منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة المصرية على ”فيسبوك الفنانة الراحلة، وقالت إن ”الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها“، كما أكدت أن البابلي ”شكلت نموذجاً للإبداع المتنوع“.

وأكدت الوزيرة، بأن أعمال الفنانة الراحلة ”ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت فى وجدان الجمهور“، مقدمة العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمدها برحمته.



ونشر الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، صورة الفنانة الراحلة عبر حسابه بموقع الصور والفيديو ”إنستغرام“، معلقاً: ”وداعًا سهير البابلي نجمة كبيرة وإنسانة عظيمة“.

ودعا الفنان المصري محمد هنيدي، لأسرة الفنانة الراحلة بأن يلهمهم الصبر، معرباً عن حزنه الشديد لوفاة سهير البابلي، إذ نشر صورتها عبر حسابه في ”تويتر“، وعلق عليها كاتباً: ”هتوحشينا يا سوسكا“.

ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب. .. هتوحشينا يا سوسكا pic.twitter.com/cwZ1kFa32O — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 21, 2021

وقدم الفنان المصري نبيل الحلفاوي، العزاء لأسرة ومحبي الفنانة الراحلة، قائلاً إنها ”إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص“.

#سهير_البابلي

رحلت إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص.

رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 21, 2021

كما نعى الفنان المصري أحمد حلمي الفنانة عبر حسابه على ”تويتر“ قائلا: ”‏وداعا الفنانة الكبيرة سهير البابلي.. ربنا يرحمها“.

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وداعا الفنانه الكبيره سهير البابلي .. ربنا يرحمها pic.twitter.com/idAPmR7L74 — Ahmed Helmy (@ahelmy) November 21, 2021

ونشرت الفنانة المصرية شريهان عبر حسابها في ”تويتر“، الآية القرآنية التي تتحدث عن الصبر وهي رقم 118 من سورة المائدة في القرآن الكريم وتقول: ”وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون“.

ونعت الفنانة سهير البابلي كابتة: ”استودعتك الله والله خير الحافظين“.

استودعتك الله والله خير الحافظين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.#سهير_البابلي 🖤 — Sherihan (@Sherihan) November 21, 2021

ونعى الإعلامي المصري عمرو الليثي، ونشر صورة الفنانة الراحلة عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، كاتبا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة القديرة سهير البابلي في ذمة الله“.

إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة القديرة #سهير_البابلي في ذمة الله pic.twitter.com/dl77FZiD72 — Amr Ellissy (@amrellissy) November 21, 2021

وقدمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد العزاء لجميع فناني مصر والمصريين، إذ نشرت صورة الفنانة الراحلة عبر حسابها في ”تويتر“، معلقة: ”خالص العزاء لجميع فناني مصر والشعب المصري الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

خالص العزاء لجميع فناني #مصر والشعب المصري الحبيب بوفاة الفنانه #سهير_البابلي إنا لله وإنا اليه راجعون 🙌🏻 pic.twitter.com/ZAE4PgRtzQ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 21, 2021

وتوفيت مساء اليوم الأحد، الفنانة سهير البابلى داخل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وفي تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، كشف ابنتها نيفين الناقوري، أن والدتها الفنانة سهير البابلي نقلت إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية في الأيام الأحيرة، نتيجة إصابتها بغيبوبة أدت إلى مضاعفات أخرى، لينتهي صراع المرض بوفاتها.

وولدت الفنانة سهير البابلي في 14 فبراير من 1937 في محافظة دمياط المصرية، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس التوقت، ثم عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة إلى جانب الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

وقدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل.

وعن حياتها الشخصية، تزوجت سهير البابلي 5 مرات، الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركي، والزوج الثاني كان الملحن المصري منير مراد شقيق الفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد.

وكشفت سهير البابلي في تصريحات سابقة، أنها أحبت منير مراد بسبب شقيقته، وقد أعتنق الإسلام من أجل الزواج منها، بعدما كان يعتنق الديانة اليهودية.

أما الزوج الثالث فقد كان رجل الأعمال المصري وتاجر المجوهرات أشرف السرجاني، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان المصري الراحل أحمد خليل، وقد بدأت قصة الحب بينهما خلال تعاونهما فى عمل فني.

وزواج الفنان أحمد خليل الذي رحل قبل أيام من وفاة طليقته سهير البابلي، استمر عامين فقط، وقد كشف الفنان الراحل في تصريحات سابقة له، أن سبب الانفصال يعود إلى عدم قدرته على تحمل أن نجومية زوجته تكون أكبر منه.