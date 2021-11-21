نجاة الإعلامي المصري جمال الشاعر وزوجته من حادث سير مروع

نشر الإعلامي المصري جمال الشاعر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الأحد، صورة لسيارته يوضح حجم الحادث الذي تعرض له برفقة زوجته، بالقرب من العاصمة الإدارية شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وكتب الشاعر منشورا قال فيه: ”الحمد لله رب العالمين.. نحمدك يا الله حمد الشاكرين.. تعرضت وزوجتي لحادثة مروعة.. على بعد دقائق من العاصمة الإدارية.. لطف الله سبحانه وتعالى، نجانا بعد أن كادت السيارة تنفجر على الطريق الدائري الأوسطي“.

ولفت الإعلامي المصري إلى أنه أثناء سيره في ساعة متأخرة من مساء أمس بمنطقة مظلمة بدون أعمدة إنارة وصفها بـ“الموحشة“، تفتقد للإضاءة وإشارات مرور استرشادية فسفورية ولكافة معايير السلامة العامة، تعرض لحادث مروع وكادت سيارته أن تنفجر وهو بداخلها بصحبة زوجته، لولا العناية الإلهية.

ووجه الإعلامي المصري، انتقادات للأجهزة المحلية في القاهرة، لعدم وضع لوحات استرشادية بخطورة الطريق، خاصة في ظل وجود منطقة تحت الإنشاء، وتتواجد بالطريق الكثير من المفاجآت أمام سائقي السيارات، ما يؤكد أهمية هذه اللوحات، قائلا: ”وكأن حياة الناس لعبة“.

واختتم الشاعر قائلا: ”إن المناطق حديثة الإنشاءات وما حولها من طرق جانبية ومخارج كلها مأساوية تودي بحياة الناس.. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين“.

يذكر أن جمال الشاعر إعلامي ومؤلف مصري، ولد في محافظة الدقهلية المصرية، وحصل على بكالوريوس تجارة في قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام، وعمل مذيعا بإذاعة صوت العرب خلال الفترة من 1980 إلى 1983.

كما عمل مذيعا بالتلفزيون المصري، وقدم العديد من البرامج الشهيرة، منها ”بين الناس“، و“الجائزة الكبرى“، كما ترأس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وهو منذ عام 1983 عضو بلجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وحصل جمال الشاعر على لقب أفضل مذيع تلفزيون لعام 1991 في مصر، وهو عضو أيضا في لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.

ونشر جمال الشاعر العديد من قصائده في العديد من المجلات المصرية والعربية، منها مجلات ودوريات، مثل الأهرام، والإذاعة، والشرق الأوسط، والمجلة العربية.