سوسن بدر تكشف تفاصيل دورها في "نقل عام"

كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر تفاصيل دورها في مسلسل ”نقل عام“ الذي تقوم بتصويره الآن، والمقرر عرضه في الأشهر الأولى من العام المقبل.

وقالت سوسن بدر في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنها تجسد شخصية ليست بجديدة عليها، وكانت قدمتها من قبل، ولكن السيناريو هو من جعلها توافق على المشاركة، خاصة وأنها تشارك الفنان محمود حميده في البطوله، فضلا عن وجود سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب ضمن أبطال العمل.

وأشارت سوسن بدر إلى أنها تجسد شخصية زوجة الفنان محمود حميدة، وشقيقة الفنان أحمد بدير، والمسلسل تدور أحداثه حول صراع العائلات، والمشاكل التي تنشب بين الأقارب بسبب الميراث، والحمية القبلية التي تجعل كل عيلة تشن حربا ضد الأخرى.

وأوضحت أنها مشغولة في الفترة الحالية بالتصوير، إذ كثف المخرج عادل أديب ساعات العمل، للانتهاء من تصوير كل المشاهد قبل نهاية العام الجاري، ليتفرغ بعدها لأعمال المونتاج حتى يكون المسلسل جاهزا للعرض.

وعن عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني أكدت سوسن بدر أنه الآن لم يعد هناك فارق بين الموسم الرمضاني والمواسم الأخرى، والعديد من الأعمال حققت نجاحا كبيرا خارج الموسم الرمضاني، بل رأت أن عرض العمل خارج موسم رمضان يمنحه فرصة أكبر للمتابعة من قبل الجمهور، موضحة أن الموسم الرمضاني يكون به عدد كبير من الأعمال؛ ما يجعل حظ كل عمل من المشاهدة ضعيفا.

مسلسل ”نقل عام“ بطولة سوسن بدر، ومحمود حمبدة، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وريم البارودي، وميريهان حسين، ومن إخراج عادل أديب.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979، وقامت بدور متميز في فيلم ”حبيبي دائما“ من إخراج حسين كمال عام 1980.

كما فازت بجائزة أحسن ممثلة عن مسرحية ”الأرض لا تنبت الزهور“، وعن دورها في مسلسل ”دولت فهمي“، وبالعديد من الجوائز العالمية عن دورها في فيلم ”الأبواب المغلقة“ عام 2001، وكذلك جائزة مهرجان القاهرة الدولي في الدورة الـ34.

ولقبت الفنانة سوسن بدر بنفرتيتي السينما المصرية، إذ كان المخرج شادي عبدالسلام اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه ”أخناتون“ لكنه توفى قبل أن يتمكن من إكماله وتصويره.